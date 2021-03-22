高鐵台中站載客「11聲短哨」慘噴2萬　運將一理由逆轉結局

記者黃翊婷／綜合報導

謝姓計程車司機去年10月24日晚間9時許在高鐵台中站載客，因為沒有聽到警員的哨音，被認定「不服稽查取締而逃逸」，挨罰2萬元，還要吊扣駕照6個月，他不服提出行政訴訟，最後靠著警方密錄器畫面還原真相，獲彰化地院法官裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

▲高鐵台中站。（圖／記者屠惠剛攝）

判決書中提到，謝男當時駕駛的計程車行經高鐵台中站2樓的無障礙臨停區，因為違規載客，經警員鳴哨11聲示意停車，卻假意配合2次，再開車離去，構成「不服稽查取締而逃逸」的行為，最終遭開罰2萬元罰鍰，還要吊扣駕照6個月。

謝男不服處分，提出行政訴訟並表示，當日載客到高鐵站，的確因為貪圖一時方便違規載了3位客人，相關罰款也已經繳清，但他並沒有拒絕停車接受稽查，「當天是星期六晚上，人車很多，2樓站區就有2位保安、2位警察，哨音非常吵雜，根本分不清楚是在指揮還是什麼。」

謝男強調，警員站在車子後方，但右後視鏡有盲點，他根本沒看到，「我沒有看到、沒有聽到，我不知道，我只注意前面，我不可能為了載客的300多元車資被罰這麼多錢，還被吊扣駕照。」

彰化地院法官勘驗警方的密錄器錄影檔案，發現警員在吹哨時的確都站在謝男車輛的右後方，而且沒有很靠近，雙方之間相隔約2輛小型車的距離，旁邊還有其他行人和車輛，警員也沒有使用擴音器或大聲公講出車牌號碼，謝男確實有可能不知道自己就是被吹哨的對象，最終採信他的說詞，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。