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博士生過馬路遭撞倒地…再被2車輾「肋骨刺肺」亡！肇事駕駛下場曝

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲詹姓博士生遭貨車撞飛，又被2車輾過慘死，肇事貨車駕駛遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名詹姓博士生撐雨傘走在行人穿越道，卻遭到許姓男子駕駛的小貨車撞飛，詹男倒地後頭部重擊地面，但沒想到他又接連遭到兩輛轎車輾過，送醫後傷重不治。然而，許男犯後還否認過失，且態度不佳，法官最終依過失傷害罪判刑1年2個月。

判決指出，許男為冷氣維修技術員，而他2018年6月17日晚間7時許開車載著吳姓同事外出，行經海專路與海專路205巷交岔路口時，剛好詹男也撐著紅傘走在行人穿越道上，但許男卻疏於注意貿然通行，當場將詹男撞飛。

據悉，詹男當時遭撞飛到對向車道，臀部著地後頭部又撞擊地面，接著又遭到兩輛轎車輾過，導致他第1-12肋骨後面及右邊第3-6 肋骨後面骨折併左右肺遭肋骨斷面刺破、血胸、氣胸、肝臟及脾臟破裂併腹血等，經緊急送醫後，仍因傷重宣告不治。

法院審理後，許男被依法判刑8個月，但他不服提出上訴，辯稱，「我沒有看到車禍發生前，有行人路過我的小貨車前方」、「不知道該行人如何行走」、「事實上我就是沒看到行人在我車輛前方」、「我撞上後，不確定是撞到什麼東西」、「撞到詹男前沒有看到他」。

高雄高分院審理時認為，許男犯後仍有諸多辯解，難認態度良好，涉案情節及所生損害較一般車禍重，審酌詹男是家中獨子，且已考上博士班，而許男也未與詹男家屬達成和解，最終從重改判1年2個月。

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