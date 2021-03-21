比基尼妹搭肩甜笑！但「後面猛男」更搶鏡　本尊神出了：這樣也行

▲比基尼正妹搭肩甜笑，後方男子卻超搶鏡。（圖／翻攝自IG）

記者施怡妏／綜合報導

說到夏天，很多人一定都會想到「陽光、沙灘、比基尼」，近日，網路上就流傳一張比基尼的美女照，兩位正妹拿著衝浪板搭肩拍照，背景是一整片藍色的海洋，看了都讓人想衝一波海灘玩水，健康又性感的照片曝光後，引起許多網友討論，沒想到「天上那一個神秘男子」卻更搶鏡。

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▲天空上的男子成為大家討論的焦點。（圖／翻攝自PTT）

有網友在PTT表特版上發文，夏天似乎快到了，紛紛有許多比基尼出爐，並貼出一張照片「比基尼，左邊右邊？」只見照片中，左邊的正妹穿著黃色的比基尼照片，右邊的身高稍為高一點，穿的是粉嫩色的比基尼，兩人搭著肩，手拿著衝浪板對著鏡頭甜笑，姣好的身材還有微濕的頭髮，讓許多網友暴動。

照片曝光後，引起許多網友討論，「左右為難，老師音樂請下」、「我要右邊！又高又正又有胸」、「小隻的感覺比較緊實又彈」、「小孩子才做選擇，我全都要」。而留言中更多人被天空上「飛起來」的猛男吸引目光，還有海洋中有著屋馬LOGO的設施，「飛起來很懂玩」、「我選後面飛起來那個」、「後面飛起來那位好搞笑」、「我現在比較想選後面的屋馬」、「後面的是調查兵團嗎？」。

▲左邊是拉布拉多小貓咪。右邊是謎卡（Mika）。（圖／翻攝自IG）

然而，有網友神出照片中「三個人」，左邊的黃色比基尼正妹叫「謎卡（Mika）」，喜歡旅遊冒險，還出過三本書，IG上擁有7.8萬的粉絲追蹤。右邊的粉紅色比基尼正妹則是「拉布拉多小貓咪」，愛好是各項運動、雕塑體態，也同樣喜歡旅遊，IG上擁有12.8萬名粉絲追蹤。

在天空上的猛男也被網友神出，身材健美的他名為「林睿彬」，常在IG上分享六塊肌的帥照，平常喜歡健身格鬥、都山、滑雪以及各種水上極限運動，不少網友看到後都驚呼，「原來後面的是真的一起入鏡的」、「後面那個也神的出來」、「這樣也行」、「第一次在表特加男生IG追蹤」、「你不po我還沒發現上面有人」。

▼林睿彬有令人稱羨的六塊肌 。（圖／翻攝自林睿彬IG）