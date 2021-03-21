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「打掉美國一開始的傲慢」　陸學者：對話總比對抗好

▲▼2021,中美高層戰略會晤,安克拉治,中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅（圖／翻攝 大陸外交部網站、新華社）

▲2021年中美高層戰略會晤。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中美會晤激烈交鋒，大陸學者普遍朝向樂觀方向看待，外交學院副院長王帆指出，「兩國元首的戰略引領非常重要。」 雖然對話開始時因為美方不符合外交禮儀的做法而出現了一些插曲，但總體上看，這次戰略對話的交流是理性的、順暢的，達到了溝通的效果。「 對話總比對抗好，這樣的對話本身就能產生積極影響。」

據陸官媒《人民日報》刊發題為《推動中美關係健康穩定發展——專家學者解讀中美高層戰略對話》的文章，綜合陸方學者分析，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤指出，中美關係因美國上屆政府的錯誤做法遭遇嚴重困難，雙方有許多問題需要溝通。此次對話及時，內容豐富，時間也很充分。

阮宗澤表示，「通過對話，雙方增進了相互理解，確認了可以合作的領域，例如雙方將建立中美氣候變化聯合工作組。」 雙方都表示希望繼續這種高層戰略溝通，這也是一個積極信號。

北京大學國際關係學院教授王棟指出，這次對話是拜登政府上台以來中美之間首次舉行的面對面戰略對話。 雙方在對話中闡述了各自立場，有交流，也有交鋒，特別是中方通過闡述嚴正立場，「打掉了美國一開始的傲慢。 雙方通過對話加深了了解，對話具有建設性。」

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪（中）。（圖／路透社）

在此次對話中，中方強調，中國共產黨的執政地位是歷史的選擇、人民的選擇；中方堅定捍衛國家主權和民族尊嚴，堅決反對別國對中國內部事務指手畫腳;中美關係的本質是互利共贏而不是零和博弈。 中方敦促美方消除上屆政府對華錯誤政策影響，同時避免製造新的問題。

阮宗澤表示，世界上很多國家都深受美國干涉行徑的危害，特別是廣大發展中國家。 中方在對話中堅定地表達了在有關問題上的原則立場，特別是堅決反對美國干涉中國內政，相當於為中美關係劃出了紅線，有助於減少戰略誤判。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，對於中美這樣兩個存在一定分歧同時又必須合作的大國而言，這樣的對話十分必要。 中美雙方對話的前提是需要有相互尊重、求同存異的態度。 美方在此次對話開場白中對中國內外政策進行無理攻擊指責，中方針鋒相對作出嚴正回應，捍衛了中國的主權、安全、發展利益，也有助於把對話帶回到正確的軌道上來。

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲中美高層對話火爆犀利，大陸學者普遍認為，「對話總比對抗好。」（圖／路透社）

刁大明說，中方在對話中著重介紹了中國治國理政實踐，表明瞭走本國選擇的發展道路的決心，這有助於加深美方對中方的瞭解。 美方應該認識到，美國的價值並不是國際價值，美國說的並不是國際輿論，美國等少數國家制定的規則並不是國際規則。

王棟表示，中方闡明在台灣、涉港、涉疆、涉藏問題上的原則立場，展現了捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心。 美方打著所謂「民主、自由、人權」的幌子干涉中國內政，這是中方絕對不會答應的，必須進行堅決反擊。 「中方在對話一開始就指出了美國國內存在的問題，包括對少數族裔的種族歧視等。 美方也承認自己的問題，這就是以鬥爭促進理解的體現，也是外交上一個非常好的典型案例。」

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