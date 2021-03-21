　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「活了100天的鱷魚」中文版來台！逼哭千萬網友：重點是活著

▲▼日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作《活了100天的鱷魚》將在台發行繁體中文版。（圖／三采文化提供）

▲日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作《活了100天的鱷魚》將在台發行繁體中文版。（圖／三采文化提供）

記者林育綾／綜合報導

「現象級爆紅鱷魚」來台！日本漫畫家 Kikuchi Yuuki曾在Twitter上連載「100天後就會死的鱷魚」（100日後に死ぬワニ），連續100天分享「鱷魚阿綠」的日常引發話題，總共累積超過1千萬個讚，去年3月大結局更逼哭網友。而漫畫也集結成書《活了100天的鱷魚》出版第一個月就在當地銷售破40萬冊，如今繁體中文版發行來台。

Kikuchi Yuuki 從2019年12月12日起，在自己的Twitter上連載鱷魚阿綠的日常，日日不間斷、連續100天，每天倒數「距離死亡還有ＯＯ天」，火速在網路上爆紅。最終話在2020年3月20日完結，累積超過1000萬個「讚」，更在完結當天登上Twitter流行趨勢世界TOP1，也登上世界熱搜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作《活了100天的鱷魚》將在台發行繁體中文版。（圖／三采文化提供）

▲日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作《活了100天的鱷魚》將在台發行繁體中文版。（圖／三采文化提供）

出版社介紹，一旦意識到「終點」的存在，人生從此再也不同，「阿綠」很普通，但又有點認真，過著薪資一般般的打工生活、想追女生怕被拒絕、假日最愛發懶耍廢；買了個新玩具就開心不已、肚子餓時想著「我的泡麵怎麼還沒好」、轉到重複的扭蛋會氣噗噗，但還是開心分享給好友⋯。

這100天，讀者就像「站在上帝視角」看著阿綠的每一天；但其實，人們看到的是自己，阿綠就是我們每一個人，這本書訴說的重點「並非死亡，而是活著。」知道死期將至，我們可能會列下遺願清單，但沒人知道明天和意外，哪一個會先來？因此「還活著的每一天，是否活出了不遺憾的姿態呢？」
 
當時在網路連載時，網友也十分關注「第100天」阿綠的死亡，而最後一話朋友相聚賞櫻，鱷魚阿綠遲遲未到，最後一張畫面是「櫻花紛飛的馬路」，暗示生命的消逝，讓無數網友淚崩。不過大結局沒有明顯交代鱷魚如何死去，引發網友熱烈討論。

▲最後是一張櫻花紛飛的馬路，留給讀者無限想像。（圖／翻攝自推特）

作者Kikuchi Yuuki曾為創作的結局表示，「對我而言結束的方式並不是那麼重要，而是引發大家對世事的省思」、「我們總有一天會死，有結束的時候。一邊思索這些又一邊活下去，也希望大家去思考現在能做的事情，不能做的事情。」

如今《活了100天的鱷魚》繁體中文版將在台灣由三采文化發行，3/26預購、4/2出版，獨家收錄「獻給繁中版讀者的話」。同時出版社也透露，5月日本將上映動畫版，由《一屍到底》導演執導、神木龍之介等新生代當紅演員配音。

▲▼日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作《活了100天的鱷魚》將在台發行繁體中文版。（圖／三采文化提供）

▲日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作。（圖／三采文化提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「活了100天的鱷魚」中文版來台！逼哭千萬網友：重點是活著

碩士女剛出社會「月薪28K」　網友震撼：書白讀了

快訊／最強沙塵暴襲台！週日空污警報「黑暗期」染紅中南部

手機24小時待命3年9個月⋯前檢察官揭露「三方體系」剛上市就2刷

地址填「送肉粽現場」！目擊送煞　外送員現身曝恐怖經歷：頭痛一整天

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道「封鬼門」鍾馗自己開臉

高帥男不想「高高配」　另一半要迷你型：坎坷理由很可以！

富士山見客歡送空中女王　華航機師空服「送走老同學」曝最後告白

「出租孟孟」社會實驗倫理爆爭議　社工專協理事長這樣看

不捨送走「空中女王」！他精心策畫3個月　高空上求婚娶回真女王

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

疑車軸承斷裂...廂型車後輪脫落　國道上「自由滾」網：真的三輪車

「活了100天的鱷魚」中文版來台！逼哭千萬網友：重點是活著

碩士女剛出社會「月薪28K」　網友震撼：書白讀了

快訊／最強沙塵暴襲台！週日空污警報「黑暗期」染紅中南部

手機24小時待命3年9個月⋯前檢察官揭露「三方體系」剛上市就2刷

地址填「送肉粽現場」！目擊送煞　外送員現身曝恐怖經歷：頭痛一整天

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道「封鬼門」鍾馗自己開臉

高帥男不想「高高配」　另一半要迷你型：坎坷理由很可以！

富士山見客歡送空中女王　華航機師空服「送走老同學」曝最後告白

「出租孟孟」社會實驗倫理爆爭議　社工專協理事長這樣看

不捨送走「空中女王」！他精心策畫3個月　高空上求婚娶回真女王

快訊／距6死車禍地點僅100公尺　台江大道駕駛自撞…無呼吸心跳

「活了100天的鱷魚」中文版來台！逼哭千萬網友：重點是活著

中學五人制／復興無緣衛冕、民雄掉第4　青年「異軍突起」奪首冠

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵　事後開心喊：友情不會散

基督教宣教士在以色列被捕　向6歲童遞小冊子的代價

霸林爵對戰老東家　索沙守護主場要小心廖健富、林立

中學五人制／青年奪隊史首冠　球員學習感恩未來拚國家隊

IKEA藝術家聯名先公開！Daniel Arsham會飛的時鐘、圓盤壁燈質感爆表

快訊／高雄男拿柴刀追出門！父滿身血逃喊救人　鄰深夜驚醒報警

台南高溫直曬！哈士奇關陽台「狂哭嚎」影片曝光超心疼：拜託救牠

舒淇踩高跟鞋重摔！　 「臉部朝下」滑倒...工作人員全嚇傻

生活熱門新聞

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

快訊／最強沙塵暴來了！中南部必戴口罩

0.25倍速抓超母湯示範！Joeman回應了

被整誤闖送肉粽現場　外送員現身

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

碩士女月薪28K　網：書白讀了

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

UberEats爆接單神器！開外掛「1hr跑6單」

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

江宏傑送福原愛媽媽返日　首吐與岳母「聊很多」內容

油漆師傅30坪報價55K！他猜收入傻：缺人嗎

《青你3》偶像頂光頭挨酸　爆哭揭「心酸隱疾」

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

江宏傑送行岳母！日網友批福原愛

快訊／最強沙塵暴來了！中南部必戴口罩

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面