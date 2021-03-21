「活了100天的鱷魚」中文版來台！逼哭千萬網友：重點是活著

▲日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作《活了100天的鱷魚》將在台發行繁體中文版。（圖／三采文化提供）

記者林育綾／綜合報導

「現象級爆紅鱷魚」來台！日本漫畫家 Kikuchi Yuuki曾在Twitter上連載「100天後就會死的鱷魚」（100日後に死ぬワニ），連續100天分享「鱷魚阿綠」的日常引發話題，總共累積超過1千萬個讚，去年3月大結局更逼哭網友。而漫畫也集結成書《活了100天的鱷魚》出版第一個月就在當地銷售破40萬冊，如今繁體中文版發行來台。

Kikuchi Yuuki 從2019年12月12日起，在自己的Twitter上連載鱷魚阿綠的日常，日日不間斷、連續100天，每天倒數「距離死亡還有ＯＯ天」，火速在網路上爆紅。最終話在2020年3月20日完結，累積超過1000萬個「讚」，更在完結當天登上Twitter流行趨勢世界TOP1，也登上世界熱搜。

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▲日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作《活了100天的鱷魚》將在台發行繁體中文版。（圖／三采文化提供）

出版社介紹，一旦意識到「終點」的存在，人生從此再也不同，「阿綠」很普通，但又有點認真，過著薪資一般般的打工生活、想追女生怕被拒絕、假日最愛發懶耍廢；買了個新玩具就開心不已、肚子餓時想著「我的泡麵怎麼還沒好」、轉到重複的扭蛋會氣噗噗，但還是開心分享給好友⋯。

這100天，讀者就像「站在上帝視角」看著阿綠的每一天；但其實，人們看到的是自己，阿綠就是我們每一個人，這本書訴說的重點「並非死亡，而是活著。」知道死期將至，我們可能會列下遺願清單，但沒人知道明天和意外，哪一個會先來？因此「還活著的每一天，是否活出了不遺憾的姿態呢？」



當時在網路連載時，網友也十分關注「第100天」阿綠的死亡，而最後一話朋友相聚賞櫻，鱷魚阿綠遲遲未到，最後一張畫面是「櫻花紛飛的馬路」，暗示生命的消逝，讓無數網友淚崩。不過大結局沒有明顯交代鱷魚如何死去，引發網友熱烈討論。

▲最後是一張櫻花紛飛的馬路，留給讀者無限想像。（圖／翻攝自推特）

作者Kikuchi Yuuki曾為創作的結局表示，「對我而言結束的方式並不是那麼重要，而是引發大家對世事的省思」、「我們總有一天會死，有結束的時候。一邊思索這些又一邊活下去，也希望大家去思考現在能做的事情，不能做的事情。」

如今《活了100天的鱷魚》繁體中文版將在台灣由三采文化發行，3/26預購、4/2出版，獨家收錄「獻給繁中版讀者的話」。同時出版社也透露，5月日本將上映動畫版，由《一屍到底》導演執導、神木龍之介等新生代當紅演員配音。

▲日本漫畫家Kikuchi Yuuki創作。（圖／三采文化提供）

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