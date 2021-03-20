約好摩鐵激戰...他到門口一看「這理由」秒要求退貨！　結局反轉

▲阿義接送小姐進行性交易的行徑，被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿義」（化名）於應召集團內擔任馬伕之工作，負責載小姐前往指定地點與不特定男客從事性交易，自己則從中收取傭金。對此，新北地院審理後，依法判其3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義與某應召集團之成員，共同基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介以營利之犯意，以每小時250元的代價，擔任俗稱馬伕的工作，由應召集團的成員攬客後，以電話指示阿義搭載女子前往指定地點，讓其和已經事先談妥性交易價格之不特定男性，進行性交易行為。

整起事件直到，阿義某次搭載小姐到某汽車旅館6樓，要與男客進行性交易時，恰好遇到警方假扮的男客，而警方假意對小姐不滿意，拒絕進行性交易後，小姐則又由阿義帶離，而此時警方則當場將幾人查獲，並於現場扣得行動電話2部、現金4千元。

阿義被捕後，對於犯行坦承不諱，且又有證人、現場錄音、對話紀錄等足以佐證，因此其犯嫌洵勘認定。法官認為，阿義不思以正道取材，反藉媒介女子與他人為性交以牟利，影響社會風氣，兼衡其分工角色只是搭載女子從事性交易之工作，考量其犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依共同犯圖利媒介性交罪，判處他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。