北市免費「掃墓公車」3／20起營運　交通局籲多搭乘避車潮　

▲北市5線免費掃墓公車20日起，每逢假日期間提供掃墓民眾搭乘。（圖／記者李毓康攝，下同）

政治中心／台北報導



為利民眾清明掃墓祭祖，台北市20日起至4月5日止每逢週六日假期時間，援例實施交通管制並推出5線免費「掃墓公車」，在動物園站、石牌站、昆陽站等多處捷運站，接駁掃墓民眾到木柵富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及南港國軍公墓。交通局呼籲民眾分散避開尖峰掃墓時間，並多多搭乘大眾運輸轉乘免費專車，同時戴上口罩做好防疫措施。

此外，市府為服務行動不便及70歲以上年長者往返墓區，也提供復康巴士免費搭乘，民眾可以在掃墓公車乘車地點，洽公車業者服務人員協助聯繫復康巴士接送事宜。

交通局公運處指出，今年由首都客運、臺北客運及大都會客運在3月20、21、27、28日及4月2、3、4、5日共計8天假日期間，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車，提供掃墓民眾免費搭乘。

另外，公運處針對民眾平日掃墓需求，也規畫自3月22日至26日、3月29日至31日、4月1日，共計9天，特別闢駛1段票收費的掃墓公車112路，由捷運動物園站至富德靈骨樓，營運時間為8時至17時，每日計8車次，在動物園站2號出口發車，平日上山掃墓民眾也可多加利用。

5線免費掃墓公車搭乘資訊如下：

1. 木柵線：捷運動物園站2號出口-萬福橋-富德靈骨樓，全線使用低地板公車方便民眾搭乘。

2. 南港線：南港軍人公墓-富德公墓辦公室-富德靈骨樓，全線使用低地板公車；欲搭乘此路線，可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25路公車，或於捷運南港展覽館站下車，步行至研究院路1段的南港展覽館站，搭乘205、620及645副線等至中華科技大學轉乘掃墓公車南港線。

3. 崇德線：捷運麟光站-崇德街-富德公墓辦公室，因崇德街道路狹窄會車困難，該線是以中型公車營運，載運人數較大型公車少，為免民眾久等及減緩車內擁擠，民眾也可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後，轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

4. 陽明山線：惇敘工商-陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508(含區)、536、小8、小36路或於捷運北投站轉乘230、小7及小25路公車至惇敘工商，再轉乘掃墓公車陽明山線。

5. 軍人公墓線：南港軍人公墓-忠靈堂，可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25路公車，或於捷運南港展覽館站下車步行至研究院路1段的南港展覽館站，搭乘205、620及645副線公車等至中華科技大學轉乘掃墓公車軍人公墓線。

除了軍人公墓線尖峰班距為20-30分鐘外，其餘各線尖峰班距均為3-5分鐘。各線下山末班車時間為17時發車，公運處提醒民眾要注意搭乘時間。

公運處表示，掃墓公車各線乘車處都搭設遮雨棚架，且考量防疫期間，會針對乘客接觸較頻繁的公車車內部分，如扶手、拉環等，每趟次出車完後，就會以稀釋的漂白水擦拭，且每4小時以噴霧方式消毒捷運動物園站、捷運麟光站、萬福橋及龍鳳谷等各掃墓公車候車處。而民眾搭乘掃墓公車也須佩戴口罩，落實手部衛生並做好咳嗽禮節。

公運處指出，民眾可於乘車前於「大臺北公車網」查詢公車動態，以掌握公車即時到站資訊。有關掃墓期間交通管制及輸運資訊，可上臺北市政府交通局 網站 及 臺北市公共運輸處 網站查詢。