快訊／暴增8例境外移入！自阿曼、埃及、菲律賓、越南入境

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增8例新冠肺炎境外移入病例，個案分別自阿曼(案992)、菲律賓(案993、994、995)、埃及(案996、997)與越南(案998、999)入境。

指揮中心表示，案992為本國籍30多歲男性，今(2021)年2月1日至阿曼工作，3月5日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館檢疫。個案3月14日起陸續出現嗅覺異常、喉嚨癢及咳嗽症狀，3月16日因發燒由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。因個案發病前2日為檢疫期間，且就醫時相關接觸者均有適當防護，故無匡列接觸者。

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指揮中心指出，案993、994、995均為菲律賓籍30多歲移工，分別為1男2女，今年3月3日搭乘同班機來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。3人入境至今均無症狀，因檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

▲新增8例境外移入COVID-19病例，自阿曼、菲律賓、埃及與越南入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心表示，案996、997均為本國籍40多歲女性，今年3月5日至埃及奔喪，案996於3月10日至15日陸續出現咳嗽、喉嚨痛、倦怠、嘔吐、腹瀉及發燒症狀；案997於3月13日至16日陸續出現鼻塞、咳嗽及腹瀉症狀，均未在當地就醫。2人於3月16日返國，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，2人因主動聲明有症狀，入境時於機場發燒篩檢站攔檢，其中案996因症狀較嚴重，自機場後送就醫採檢，案997症狀較輕微，於機場採檢後至集中檢疫所等待結果，2人均於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。

指揮中心指出，案998、999均為中國籍30多歲男性船員，2019年12月下旬自臺灣出境，返臺前曾於今年1月4日至2月3日在越南2處港口停泊，2月8日入境臺灣。2人入境後至防疫旅館檢疫至2月22日，2月23日返船自主健康管理至2月23日；2月26日因案954確診，2人被列為密切接觸者並進行居家隔離及自主健康管理，因預計返回中國，3月16日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。2人入境至今無症狀，已掌握同車接觸者6人，其中4人為同行採檢船員，檢驗結果為陰性，已出境，2人為司機，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，國內累積998例確診，分別為882例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、958人解除隔離、30人住院隔離中。