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家樂福併頂好超市快速開26家店！「北區8間」18日開幕送禮

▲▼首間頂好超市改裝成家樂福超市首度亮相。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福合併頂好，換裝為「家樂福超市」。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／台北報導

家樂福在今年宣布合併頂好超市後，統計至今日新開幕26家分店，目前家樂福超市總數已來到92家分店！而第三波換裝以北區以北發展，3/18將開幕「8間門市」，其中包括首度插旗基隆、開設最北端2家超市，18日開幕當天也祭出消費好禮限量送。

業者表示，整併轉換的計畫，預計在中元節前以「每週8家」超市轉換作業開幕。而此次3/18家樂福第三波頂好超市換裝分店，到基隆地區設立新據點；同時也是家樂福來台32年來，首度在基隆地區開設分店，分別為「基隆樂利二店」、「基隆深溪店」。

延續家樂福超市2.0版設置，在佔地約為1百多坪購物空間，提供顧客更舒適便利的購物環境，以社區經營模式與基隆民眾拉近距離，更能精確掌握顧客喜愛商品需求，超過萬種商品提供選購，未來基隆地區外送服務平台，也將開啟家樂福超市平台，讓購物零距離成為理所當然的事。

▲▼頂好超市換裝為家樂福超市。（圖／家樂福提供）

▲▼頂好超市換裝為家樂福超市。（圖／家樂福提供）

▲▼頂好超市換裝為家樂福超市。（圖／家樂福提供）

家樂福整併頂好超市第三波往北區以北發展，3/18開幕的「8間門市」分別為：台北北安店、台北大里店、北投致遠一店、內湖康樂店、汐止樟樹一店、基隆樂利二店、基隆深溪店、七堵崇信店。

在18日開幕當天也祭出限量好禮！不限消費金額贈家樂福捲線器（限量100個），當日單筆消費滿300元以上贈人道盤古蛋（6入一盒）；而3/19週五周末限定當日單筆消費滿300元以上，贈家樂福紫菜蘇打餅乾（140克1包）。

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