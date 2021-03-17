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社會 社會焦點 保障人權

獨／醫美富少撞死人被爆譙：XX娘　母急回應：不是我兒子講的

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市一名未滿18歲的張姓高中生7日凌晨開賓士車撞死23歲彭姓女騎士後，網路上卻流出一段影片，富少在車禍後面對記者登門採訪，竟在自家頂樓錄影，不斷罵三字經，「幹你娘，可憐了」，絲毫沒有懺悔意思，張母傍晚獨家受訪表示，錄影者是這幾天陪伴兒子的同學，可能是年輕人因此事悶壞了，不經意說出的口頭禪，她代為道歉。

▲▼醫美富少的母親晚間陪著錄影的同學出面向外界道歉。（圖／記者白珈陽攝）

▲醫美富少的母親晚間陪著錄影的同學出面向外界道歉。（圖／記者白珈陽攝）

張姓醫美富少趁著父母熟睡時，無照開賓士車外出買消夜，卻在途中高速撞上彭女，彭女搶救9天後不幸宣告不治，引發社會群起反彈，不料，網路上今天卻流出一段影片，影片中，有不少記者在事發後登門採訪，而張少見狀竟躲在頂樓錄影，還狂飆三字經，更囂張嗆聲，「可憐了」，絲毫看不出有悔意。

張母傍晚出面澄清，錄影者是兒子的同學，只放在17個人的群組，她也不知為何會流出去，她說，這同學在事發後，每天陪伴兒子上下學，陪去超商買東西，就是擔心她兒子會承受不了壓力，平常對長輩是不會這麼說話的，她反而要感謝同學，而會罵出髒話，可能是因為這件事情悶壞了，年輕人之間口頭禪，她代為道歉。

張父也受訪表示，此事全是小孩子愛玩，不懂事，全家這幾天都在處理這事，診所都沒開，他很有誠心解決，也為這事向外界道歉。

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