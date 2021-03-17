前晚理想大地渡假玩樂！隔天蘇花遇車禍釀6死39傷　協理一聽嚇傻

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，釀6死39傷悲劇。（圖／記者游芳男翻攝）

記者黃彥傑、陳韻如／花蓮報導

新北市新店區復興里舉辦自強活動前往花蓮2天1夜遊，不料16日回程時，其中一輛遊覽車行經舊蘇花公路（台9線）115K處卻突然失控自撞山壁，釀成6死39傷慘劇。對此，里民前一晚入住的花蓮理想大地渡假飯店得知消息後相當震驚，希望傷者早日康復，也給予亡者家屬祈禱以及祝福。

這起事故發生在16日下午4時30分許，新店復興里里民15日分乘3部遊覽車前往花蓮舉行2天1夜的自強活動，但沒想到，其中一輛遊覽車卻在回程途中，突然失控撞上山壁，造成左側車身被撞出一個大洞，零件四散，還有乘客當場被甩飛，現場哀嚎聲四起，而地面也留下長長剎車痕跡，宛如人間煉獄。

▲▼里民前一晚入住理想大地渡假飯店，並在飯店內開心遊玩，沒想到隔天卻發生車禍，業者得知後相當震驚。（圖／記者黃彥傑翻攝）

事故消息傳出後，里民前一晚入住的花蓮理想大地渡假飯店業者也相當震驚。對此，飯店協理受訪表示，他們一團約120多人15日下午4時左右抵達，年齡層以中老年人居多，抵達之後便在飯店內參加導覽活動、射箭、釣魚，甚至是在KTV歡唱，但沒想到離開飯店後卻會發生車禍，目前只希望傷者能早日康復，並且也給亡者家屬一些祈禱以及祝福。

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