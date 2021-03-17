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瘋電影／我愛你，你愛她，她愛他　我們在慾望前太渺小

文／賴賴

▲▼我愛你，你愛她，她愛他。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

整部電影都在聽故事，每個人醉心底的秘密，電影流暢好看言之有物，人性自我控制欲望能力與慾望無限擴充衝突時，人類隨波逐流的悲劇，於是不斷倫懷在背叛與被背叛的因果裡，電影便是在說明人類在慾望前太渺小，被賀爾蒙操縱無節操後的混亂愛情關係。

不斷地敘述自己的卑微愛情時，通常會令觀眾麻痺或無味，所以在長度與節奏掌握的部分，剪輯與導演劇本編排相當適宜，看似言之有物，其實是一部非常高難度的敘事電影，沒有高潮卻能不發呆的看完，在每段愛情故事中，似乎都能產生共鳴，即使不同的腳色，愛情故事卻也都差不多，時間到了愛情消失就剩下責任與乏味的日常，感情應該如何經營或自處，到底忠誠與禁慾是不是應該劃上等號？

只有成為小三時或者感情外遇時，才能擁有偷竊式的快感，一旦沉浸在慾望中不可自拔，終究感情也會是一團混亂。曾經有個專業會計師說：只要有小三的企業大老闆，絕對逃漏稅。文青電影很有內涵。


片　　名：我愛你，你愛她，她愛他
英文片名：Love Affair(s)
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2021-03-12
片　　長：02時02分
導　　演：艾曼紐莫芮(Emmanuel Mouret)
演　　員：卡麥莉亞裘丹娜(Camélia Jordana) 、 尼斯許奈德(Niels Schneider) 、 愛蜜麗德奎恩(Emilie Dequenne) 、 文森馬格恩(Vincent Macaigne) 、 吉約姆古依(GUILLAUME GOUIX) 、
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：捷傑電影


劇情大綱

懷胎三月的黛芬妮在與男友在鄉下度假期間，男友突然需要抽出時間去工作，而在男友工作期間，黛芬妮被託付給了男朋友的表兄弟──她素未謀面的麥克辛照顧。在黛芬妮和麥克辛朝夕相處的幾天中，他們不斷分享生活、分享喜悅，兩人之間也漸漸暗生情愫......

▲▼我愛你，你愛她，她愛他。（圖／yahoo）

▲暗戀女和好友成為一對，受邀同住變這樣。

▲▼我愛你，你愛她，她愛他。（圖／yahoo）

▲大老婆深愛老公決定用另一種方式愛他。

▲▼我愛你，你愛她，她愛他。（圖／yahoo）

▲表弟來訪成為大家吐露心事的對象。

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