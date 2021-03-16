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瘋電影／醉好的時光　醉生夢死

文／賴賴

▲▼醉好的時光。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

中年是個最容易死亡的年紀，也是死亡最好的年齡，如果沒有太多的存款資產，對於現今社會過多沒有生產力的老人消耗的社會資源，卻又提供政客錯誤選票的票倉，中年確實在退休後就可自然死亡，不拖泥帶水也不給下一代造成負擔，處在這個年齡還沒退休的老師們，知識分子總是比較敏銳，但不能自我了斷的前提就只能枯燥度日，其實看完電影也沒獲得什麼，只是了解了酒精對於人類的幫助。

電影流暢好看，每次看丹麥電影都有種快得憂鬱症的感覺，丹麥編劇在撰寫社會議題總是鏗鏘有力，沒有廢話就是講一個時下現在進行式的人類命題，該死的中年，不快樂也沒意義，男人像是印鈔機，萬一機器故障或不靈光，在家中更沒地位，被枯燥的工作壓的沒有生活品質還不能哀號，老婆孩子都麻木的過自己的生活，誰也無暇顧及別人的感受。

夫妻就是要白頭偕老，才有意義，畢竟生活都已經把人類擠壓得不成人形了，只剩下另一伴可以互相取暖，如果又刀劍相向實在太可憐了，還不如不要結婚。


片　　名：醉好的時光
英文片名：Another Round
類　　型：劇情
上映日期：2021-03-05
片　　長：01時52分
導　　演：湯瑪斯凡提柏格(Thomas Vinterberg)
演　　員：邁茲米克森(Mads Mikkelsen) 、 湯瑪士波拉森(Thomas Bo Larsen) 、 瑪莉亞鮑娜薇(Maria Bonnevie) 、 馬格努斯米蘭(Magnus Millang) 、 拉斯蘭特(Lars Ranthe)
國　　家：丹麥
語　　言：丹麥語
發行公司：好威映象


劇情大綱

面臨中年危機的高中老師馬汀，無論在工作或家庭都遇上瓶頸顯得有氣無力，只有與哥們喝上幾杯，才能稍加振作。他們偶然得知一項理論，主張人類體內本來就該存在微量酒精，若能適時買醉，必能恢復元氣、活力加倍，甚至更能敞開心胸、提高創造力。這群大叔於是受到鼓舞，決定展開一場「酒精研究計畫」，效仿邱吉爾、師法海明威，每日喝了再上。微醺的馬汀宛如迎來重生，酒精不僅讓他徹底擺脫以往的壓抑沉悶，說話變得風趣倜儻，就連學生的成績也為之帶動，哥們之間更是各個精氣神煥發、衝勁十足。但這項禁忌的實驗，終究還是解套不了現實生活的問題，逐漸走向失控的境界……。

《醉好的時光》是丹麥名導湯瑪斯凡提柏格與丹麥一哥「漢尼拔」邁茲米克森繼《謊言的烙印》後再次合作。看準了丹麥人嗜酒如命的天性，以酒為引，既歌頌酒的美妙，也藉由酒精的催化直視殘酷而沉鬱的生活原貌。《醉好的時光》是導演湯瑪斯凡提柏格繼《那一個晚上》、《謊言的烙印》後，第三度代表丹麥出征奧斯卡。而在丹麥上映叫好叫座，衝破80萬觀影人次大關，成近三年最賣座的電影。坎城影帝邁茲米克森的超強演技、熟男魅力爆表發威，片中一場酒後起舞戲更是令人絕倒。

▲▼醉好的時光。（圖／yahoo）

▲四個高中老師同僚好友，一起面對中年危機。

▲▼醉好的時光。（圖／yahoo）

▲離了婚孤家寡人，厭世的活著。

▲▼醉好的時光。（圖／yahoo）

▲曾經人人稱羨的郎才女貌，卻也變成中年怨偶。

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