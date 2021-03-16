「核四移址台中很荒謬！」　馬英九：新建核電廠是天方夜譚





▲馬英九 。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

大潭藻礁爭議掀起國內能源論戰，前總統馬英九日前建議重啟核四釋應為最好解方。針對外界質疑馬英九認為核四應在台中重啟，馬英九辦公室今16日駁斥，馬英九一貫主張核四重啟、以核養綠，並支持核四重啟公投。核四廠位於新北市貢寮區，與台中風馬牛不相及。

馬辦指出，昨日馬英九至台北地方法院出庭，行進間面對記者詢問：「總統你怎麼看重啟核四？ 」「真會移到台中重啟嗎？」馬英九僅回答「應該要」即進入法院，表示一貫支持重啟核四的態度，並未聽到後面的問題，媒體卻斷章取義並作成新聞標題，報導馬英九認為核四應該在台中重啟。

馬辦表示，核四移到台中實屬荒謬，建於新北市的核四廠已接近完工，目前處於封存狀態，豈有任何可能移到台中？重啟就是在原地啟動，若異地而為，則是再建一座新的核電廠，根本是天方夜譚。

馬辦指出，為了轉移護藻礁議題，有部分信譽不佳的媒體人士，近日爆料所謂「核四移址台中」，還牽扯上對岸核電廠商，此等說法完全拙劣不通，除非執政的民進黨政府要在台中興建新的核電廠，否則有何可能能夠達成？對於綠營外圍刻意造謠、意圖抹紅，及部分媒體移花接木扭曲馬英九原意，馬辦嚴厲譴責，並呼籲勿再以訛傳訛。