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Sony mobile公開消費調查數據！林志遠：今年成績會更好

▲Sony mobile 公開消費者調查數據，並看好 2021 年成績。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

正如同 Apple 公司有死忠「果粉」，SONY 在全球各地也有許多「索粉」。然而受到中國手機衝擊，加上三星每年 4~6 支旗艦手機的機海策略圍剿，索粉真的能夠「死忠」如一嗎？Sony mobile 首度公開的調查報告，說明了三大真相，Sony mobile 台灣總經理林志遠對於今年成績也相當看好。

根據 Sony mobile 行銷長余俊宏公開的「消費者insight 大調查」資料顯示，2020 年推出的 Sony Xperia 1 II、Xperia 5 II、Xperia 10 II 三款手機受到台灣消費者好評，這使得 Sony mobile 消費者結構朝向以下三個方向發展：

1.使用者整體年輕化

2.舊使用者存留率增加

3.競品轉換比例增加

余俊宏進一步表示，過去幾年消費者會更換手機的原因當中，有 4 成是因為手機壞掉、有 2 成是因為電信合約到期、另外有 2 成是新機嚐鮮族，剩下不到兩成是因為其他原因購買。不過到了今年，他們發現許多消費者是因為想買 Xperia 1 II、Xperia 5 II 才購買。

當這些消費者被問到選擇 Xperia 手機的原因，多數都是回應「新功能很有趣所吸引」。

當被問到最喜歡哪些新功能，答案是「相機」、「螢幕」的佔據絕大多數。

余俊宏認為，這次從購買 Xperia 1 II、Xperia 5 II 的消費者資料當中得知，喜歡 Sony 手機的用戶正在累積當中，他更預期今年（2021）年，疫情得到更好的控制，Sony mobile 可望獲得得到更好的成績。

Sony Mobile台灣總經理林志遠受訪時指出，2020 年一些大陸手機品牌沒有推出新產品，加上 Sony mobile 去的手機提供足夠好的螢幕與拍照功能，因此台幣 2 萬元以上的手機市佔成長了 30%，市占率從 16% 成長到 21%，今年的策略落實「消費者體驗」，瞄準旗艦、中高階的 5G 手機。

林志遠強調，未來 Sony mobile 不會做削價競爭、不會去追求手機銷售數量，而是追求消費品質。他認為，SONY 集團有很好的相機技術、在電視、音樂、娛樂方面也都有很好的基礎，而 Sony mobile 在無線連結扮演一個很重要的平台，去年 Sony mobile 在台灣銷量是全球第二，僅次於日本，2021 年台灣手機銷量會優於 2020 年，也希望 Sony monbile 成績再創高峰。

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