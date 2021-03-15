快訊／2度被抵制下架！赤燭宣布《還願》復活「再次上市」

▲《還願》遊戲畫面 。（圖／廠商提供）

記者黃君瀚／綜合報導

走過國際平台Steam和GOG下架風波，國產遊戲廠商「赤燭遊戲」今（15）日宣布正式推出網路商店，過去的2款作品《返校》（Detention）和《還願》（Devotion）都能買到，「衷心希望能為所有陪伴赤燭至今的朋友們提供一個更加單純、便利的購買管道。」

赤燭2017推出揉合台灣白色恐怖歷史的解謎遊戲《返校》，上市後大受好評，隨後改編成電影在第56屆金馬獎斬獲12項提名。

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赤燭2019年釋出新作《還願》，不過開賣短短5日就陷入「彩蛋風波」，引起中國大陸玩家抗議和抵制，3天後官方宣布「維修Bug」從發行平台Steam下架，自此銷聲匿跡1年。2020年底，赤燭決定在另一國際平台GOC上架《還願》，消息曝光後大陸網友再次抵制，逼得平台出面滅火，此次復活不到6小時。

以下為赤燭遊戲全文：

大家好，我們是赤燭

新的一年，新的嘗試

在此向大家報告

赤燭網路商店正式上線了

https://shop.redcandlegames.com/

從今以後，赤燭團隊所創作的遊戲產品

如現有的『返校』、『還願』，以及未來的所有專案

都將會在赤燭網路商店上架販售（PC、Mac、Linux平台限定）

遊戲商品皆為 DRM free ，遊玩時無需網路連線、賬號驗證

衷心希望能為所有陪伴赤燭至今的朋友們提供一個更加單純、便利的購買管道

目前商品的內容還遠遠算不上豐富，功能也在持續完善中

假如您在使用中遇到問題，或想到了任何建議

都歡迎透過網路商店專用信箱與我們聯絡

shop-support@redcandlegames.com

再次感謝大家這段時間以來的關心

2021年，我們將繼續努力，也請多多指教

赤燭遊戲

▼《還願》上市後幾經波折，2度在國際平台下架。（圖／記者曾筠淇製表）