《還願》復活6小時又下架！消失一年重上市慘遭「陸網湧入抵制」　

▲《還願》 。（圖／廠商提供）
記者曾筠淇／綜合報導
受到大陸網友抵制而從Steam平台下架的國產遊戲《還願》（Devotion）昨（17日）晚才宣布，18日將於GOG.com重新上市；豈料因為大陸網友再度留言抵制，導致《還願》才復活不到6小時，GOG便發布雙重聲明，「我們決定不在我們的平台列出該遊戲。」此外，還有網友在PTT上發布懶人包，寫明整件事情的來龍去脈。
《還願》的上架開發團隊「赤燭遊戲」在臉書上表示，為了感謝玩家的信任與支持，日後上架的內容將不會變動，價格也同樣維持新台幣499元，「《還願》（Devotion）即將於12/18於GOG平台重新上市」，遊戲支援中、日、韓、英語系。
然而，重新上市的消息曝光沒多久，大陸網友竟在GOG的官方微博開罵並抵制，最終平台便將《還願》從販售頁面中移除。GOG事後也在微博、推特雙重發表聲明，原本稍早已經宣布將讓《還願》上架，但是收到許多玩家的訊息以後，「我們決定不在我們的平台列出該遊戲。」
在PTT上，也有網友整理出此次事件懶人包：
▲▼《還願》懶人包。（圖／記者曾筠淇製表）
Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store.— GOG.COM (@GOGcom) December 16, 2020