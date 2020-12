《還願》復活6小時又下架！消失一年重上市慘遭「陸網湧入抵制」　

▲《還願》 。(圖/廠商提供)

記者曾筠淇/綜合報導

受到大陸網友抵制而從Steam平台下架的國產遊戲《還願》(Devotion)昨(17日)晚才宣布,18日將於GOG.com重新上市;豈料因為大陸網友再度留言抵制,導致《還願》才復活不到6小時,GOG便發布雙重聲明,「我們決定不在我們的平台列出該遊戲。」此外,還有網友在PTT上發布懶人包,寫明整件事情的來龍去脈。

《還願》的上架開發團隊「赤燭遊戲」在臉書上表示,為了感謝玩家的信任與支持,日後上架的內容將不會變動,價格也同樣維持新台幣499元,「《還願》(Devotion)即將於12/18於GOG平台重新上市」,遊戲支援中、日、韓、英語系。

然而,重新上市的消息曝光沒多久,大陸網友竟在GOG的官方微博開罵並抵制,最終平台便將《還願》從販售頁面中移除。GOG事後也在微博、推特雙重發表聲明,原本稍早已經宣布將讓《還願》上架,但是收到許多玩家的訊息以後,「我們決定不在我們的平台列出該遊戲。」

在PTT上,也有網友整理出此次事件懶人包:

▲▼《還願》懶人包。(圖/記者曾筠淇製表)

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store.