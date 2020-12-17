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《還願》復活6小時又下架！消失一年重上市慘遭「陸網湧入抵制」　

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《還願》風潮席捲 對岸玩家自製體驗空間笑翻網友 。（圖／廠商提供）

▲《還願》 。（圖／廠商提供）

記者曾筠淇／綜合報導

受到大陸網友抵制而從Steam平台下架的國產遊戲《還願》（Devotion）昨（17日）晚才宣布，18日將於GOG.com重新上市；豈料因為大陸網友再度留言抵制，導致《還願》才復活不到6小時，GOG便發布雙重聲明，「我們決定不在我們的平台列出該遊戲。」此外，還有網友在PTT上發布懶人包，寫明整件事情的來龍去脈。

《還願》的上架開發團隊「赤燭遊戲」在臉書上表示，為了感謝玩家的信任與支持，日後上架的內容將不會變動，價格也同樣維持新台幣499元，「《還願》（Devotion）即將於12/18於GOG平台重新上市」，遊戲支援中、日、韓、英語系。

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然而，重新上市的消息曝光沒多久，大陸網友竟在GOG的官方微博開罵並抵制，最終平台便將《還願》從販售頁面中移除。GOG事後也在微博、推特雙重發表聲明，原本稍早已經宣布將讓《還願》上架，但是收到許多玩家的訊息以後，「我們決定不在我們的平台列出該遊戲。」

PTT上，也有網友整理出此次事件懶人包：

▲▼《還願》懶人包。（圖／記者曾筠淇製表）

▲▼《還願》懶人包。（圖／記者曾筠淇製表）

▲▼《還願》懶人包。（圖／記者曾筠淇製表）

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