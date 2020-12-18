《還願》復活6小時下架！登全球十大熱門話題　歐美聲援灌爆GOG

▲《還願》復活6小時下架，引起歐美網友的不滿 。（圖／廠商提供）
記者葉國吏／綜合報導
國產遊戲《還願》（Devotion）PC 版將在 GOG 重新上市，結果因大陸網友抵制，最後僅僅復活6小時下架。這件事情引起電玩界熱議，甚至在推特上還登上全球前十大熱門話題，GOG推特也被歐美網友罵翻。
▲Devotion登上推特全球流行趨勢第10名。（圖／翻攝批踢踢）
針對《還願》復活僅僅6小時，赤燭遊戲發表聲明表示，對於原先預訂支持還願的玩家，團隊感到由衷的抱歉，這是一個難以克服的困境，但我們仍會繼續努力。不過對於大陸網友的行徑，歐美網友也看不下去，紛紛湧入GOG推特留言。
Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store.— GOG.COM (@GOGcom) December 16, 2020
也因為《還願》的緣故，讓Devotion也登上推特全球流行趨勢第10名，推特上還有數萬則留言討論。一位有20萬訂閱數的外國YouTuber「DreamcastGuy」，也專門製作一集影片探討為何GOG會下架還願，甚至直言GOG將會在短時間內成為大家最討厭的遊戲公司。