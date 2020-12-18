《還願》復活6小時下架！登全球十大熱門話題　歐美聲援灌爆GOG

▲《還願》復活6小時下架，引起歐美網友的不滿 。（圖／廠商提供）



記者葉國吏／綜合報導

國產遊戲《還願》（Devotion）PC 版將在 GOG 重新上市，結果因大陸網友抵制，最後僅僅復活6小時下架。這件事情引起電玩界熱議，甚至在推特上還登上全球前十大熱門話題，GOG推特也被歐美網友罵翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Devotion登上推特全球流行趨勢第10名。（圖／翻攝批踢踢）

針對《還願》復活僅僅6小時，赤燭遊戲發表聲明表示，對於原先預訂支持還願的玩家，團隊感到由衷的抱歉，這是一個難以克服的困境，但我們仍會繼續努力。不過對於大陸網友的行徑，歐美網友也看不下去，紛紛湧入GOG推特留言。

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store. — GOG.COM (@GOGcom) December 16, 2020

也因為《還願》的緣故，讓Devotion也登上推特全球流行趨勢第10名，推特上還有數萬則留言討論。一位有20萬訂閱數的外國YouTuber「DreamcastGuy」，也專門製作一集影片探討為何GOG會下架還願，甚至直言GOG將會在短時間內成為大家最討厭的遊戲公司。