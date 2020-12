《還願》復活6小時下架！登全球十大熱門話題　歐美聲援灌爆GOG

▲《還願》復活6小時下架,引起歐美網友的不滿 。(圖/廠商提供)



記者葉國吏/綜合報導

國產遊戲《還願》(Devotion)PC 版將在 GOG 重新上市,結果因大陸網友抵制,最後僅僅復活6小時下架。這件事情引起電玩界熱議,甚至在推特上還登上全球前十大熱門話題,GOG推特也被歐美網友罵翻。

▲Devotion登上推特全球流行趨勢第10名。(圖/翻攝批踢踢)

針對《還願》復活僅僅6小時,赤燭遊戲發表聲明表示,對於原先預訂支持還願的玩家,團隊感到由衷的抱歉,這是一個難以克服的困境,但我們仍會繼續努力。不過對於大陸網友的行徑,歐美網友也看不下去,紛紛湧入GOG推特留言。

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store.