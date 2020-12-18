　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《還願》復活6小時下架！登全球十大熱門話題　歐美聲援灌爆GOG

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼《還願》 。（圖／廠商提供）

▲《還願》復活6小時下架，引起歐美網友的不滿 。（圖／廠商提供）

記者葉國吏／綜合報導　

國產遊戲《還願》（Devotion）PC 版將在 GOG 重新上市，結果因大陸網友抵制，最後僅僅復活6小時下架。這件事情引起電玩界熱議，甚至在推特上還登上全球前十大熱門話題，GOG推特也被歐美網友罵翻。

▲▼Devotion登上推特全球流行趨勢第10名。（圖／翻攝批踢踢）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Devotion登上推特全球流行趨勢第10名。（圖／翻攝批踢踢）

針對《還願》復活僅僅6小時，赤燭遊戲發表聲明表示，對於原先預訂支持還願的玩家，團隊感到由衷的抱歉，這是一個難以克服的困境，但我們仍會繼續努力。不過對於大陸網友的行徑，歐美網友也看不下去，紛紛湧入GOG推特留言。

也因為《還願》的緣故，讓Devotion也登上推特全球流行趨勢第10名，推特上還有數萬則留言討論。一位有20萬訂閱數的外國YouTuber「DreamcastGuy」，也專門製作一集影片探討為何GOG會下架還願，甚至直言GOG將會在短時間內成為大家最討厭的遊戲公司。

 
ET快訊
敖犬承認「曾交往黑澀會美眉」　Andy氣到崩潰嗆封殺
提臀手術後0更新　1300萬粉絲網紅29歲驚傳死訊
中天女主播錄影玩瘋羞喘　「內衣差點滑落走光」
屏東「180cm霸王綠鬣蜥」抓到了！　下場曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《還願》復活6小時下架！登全球十大熱門話題　歐美聲援灌爆GOG

今晨12.2℃新低溫！北台晚起濕4天　「黑將軍」南衝跨年恐有冷氣團

北部人2天空檔…更大雨炸4天！「黑將軍」急凍南下　跨年恐有冷氣團

芭蕾舞團染疫停演風波　莊人祥揭問題根源：自主管理期間不應演出

俄芭蕾舞團餘44名陰性成員　指揮中心安排明日分三班機返國

俄舞團經紀人堅持留福華「明早7點離台」　43名團員分批送檢疫所

屏東一代人回憶！「廣東路熊電」限時回歸2天　旅客朝聖塞爆

竹市公布「2021燈會禁車令」　新竹人怒灌爆林智堅FB：有夠誇張

興大研發「全方位植物內生菌型生物刺激素」　榮獲國家新創獎

農業金庫宣布12/23與LINE Pay、一卡通合作　開通農漁會儲值服務

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

柴犬咬雞腿玩具想玩「你丟我撿」　沒人陪玩撲沙發催促：要等多久

《還願》復活6小時下架！登全球十大熱門話題　歐美聲援灌爆GOG

今晨12.2℃新低溫！北台晚起濕4天　「黑將軍」南衝跨年恐有冷氣團

北部人2天空檔…更大雨炸4天！「黑將軍」急凍南下　跨年恐有冷氣團

芭蕾舞團染疫停演風波　莊人祥揭問題根源：自主管理期間不應演出

俄芭蕾舞團餘44名陰性成員　指揮中心安排明日分三班機返國

俄舞團經紀人堅持留福華「明早7點離台」　43名團員分批送檢疫所

屏東一代人回憶！「廣東路熊電」限時回歸2天　旅客朝聖塞爆

竹市公布「2021燈會禁車令」　新竹人怒灌爆林智堅FB：有夠誇張

興大研發「全方位植物內生菌型生物刺激素」　榮獲國家新創獎

農業金庫宣布12/23與LINE Pay、一卡通合作　開通農漁會儲值服務

恭喜莎娃！　網壇性感女神宣布訂婚「相遇第一天就認定」

陸軍八軍團士官「開BMW拒酒測」　盧警1小時收18萬元罰單

快訊／遭爆與人妻婚外情！台中勞工局長深夜請辭　親曝未來規劃

又被告！谷歌遭美國38州控訴「壟斷市場」　2個月內3官司纏身

「床戰富少24支動作片」外洩瘋傳！　嫩模崩潰下海睡6男…近況曝光

紫外線無孔不入！化妝師親授兩招「補防曬小技巧」必須學

瘋電影／說不出的告別　教授媽媽決定要自我了結餘生７

新車織布椅比皮椅容易發臭、積髒汙？錯，那是你沒用對方式保養

打死猥褻犯！南投父母「保釋金砍半」降至3萬　律師揭2大可能

超療癒！「百元嬰兒油」讓粉刺浮出來　5大實用撇步通通教妳

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

生活熱門新聞

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

更大雨炸4天！跨年恐冷氣團急凍

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

20歲嫩妹私處長膿包！醫生看診被噴滿身

俄舞團全員情緒低落：想快離開台北

今晨12.2℃新低溫　北台晚起再濕4天

2021燈會禁車令　網灌爆林智堅fb

俄舞團分批送檢疫所　經紀人堅持明早離台！

foodpanda期許2021實踐免廢生活

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

今晨12.7℃平入冬最低溫　強風、大雨特報齊發

芭蕾舞團染疫停演　莊人祥揭問題根源

廣東路熊電　17日起限時回歸2天

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多熱門

相關新聞

《還願》重上市　陸網湧入抵制又下架

《還願》重上市　陸網湧入抵制又下架

受到大陸網友抵制而從Steam平台下架的國產遊戲《還願》（Devotion）昨（17日）晚才宣布，18日將於GOG.com重新上市；豈料因為大陸網友再度留言抵制，導致《還願》才復活不到6小時，GOG便發布雙重聲明，「我們決定不在我們的平台列出該遊戲。」此外，還有網友在PTT上發布懶人包，寫明整件事情的來龍去脈。

統一獅封王　安平開台天后宮還願

統一獅封王　安平開台天后宮還願

帶女友「找月老還願」被分手！過來人揭3重點

帶女友「找月老還願」被分手！過來人揭3重點

媽祖牽紅線！新婚夫妻隨重還願兼蜜月

媽祖牽紅線！新婚夫妻隨重還願兼蜜月

《返校》改編影集12月公視首播

《返校》改編影集12月公視首播

關鍵字：

還願

讀者迴響

熱門新聞

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

欄杆拍照多一隻手　網嚇：還有很多

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

持修絕美Cos造型曝光！　男粉看傻：我好錯亂

阿嬤切「巨大化蘿蔔糕」！網曝真相：排隊要等超久

王心凌巧遇「楊丞琳＋吳青峰」曬超素顏照

更大雨炸4天！跨年恐冷氣團急凍

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面