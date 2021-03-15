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社會 社會焦點 保障人權

約辣妹溫泉旅館激戰...他「壞事做到一半」門被打開！一看外面傻了

▲飯店,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿義媒介女子與他人進行性交易行為。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名男子「阿義」（化名）是某間溫泉旅館之負責人，而他日前見一名男客到店內休息，並見對方有意進行性交易，竟然就找女子「花花」（化名）來與之進行性交易，自己則從中抽取傭金。對此，宜蘭地院審理後，依法判其4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義是宜蘭某間溫泉旅館的負責人，但他卻基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介容留以營利之犯意，看一名男客前往旅館休息，並見其有意與應召女子進行性交易，便立即撥打電話聯絡應召女子花花前來，以此媒介容留花花與男客進行性交易。對此，雙方約定性交易代價為新台幣2500元，其中花花可分得1750元，另外750元則由阿義收取。

詭異的營業方式引起警方懷疑，遂持搜索票前往該處搜索，並當場查獲花花與男客正進行性交易，並扣得性交易代價2500元、保險套10個、潤滑液1條等。對此，阿義被捕後，於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且與花花、男客證述相符，又有現場照片、扣押物品目錄表等足以佐證，因此其犯行勘以認定。

對此，法官認為，阿義不思以正當方式賺取金錢，為圖私利，無視法令之禁止，媒介、容留成年女子與他人在旅社房間內從事性交易行為，並從中獲取相當利益，所為扭曲社會價值觀，敗壞善良風俗，實有不該，並考量其犯後坦承犯行之態度，犯案動機、目的、手段、所生危害，教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯圖利容留性交罪，累犯，判處他4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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