港區車多塞不完！高雄港啟動「智慧車流」　結合AI避塞解套

▲高雄港是我國重要港口之一，貨運量較大。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近年港口貨運逐漸成長，港區周邊路段車流量也隨之增加，導致港區出現壅塞或不順暢情形，為改善此狀況，台灣港務公司將啟動高雄港區智慧車流系統，即時揭露港區交通情況，提供用路人參考，盼能藉此提升我國港埠作業安全與效率。

港務公司表示，長期以來，港區交通服務品質的改善是港口效率非常重要的環節，隨著貨運的成長，也伴隨著車流量的增加，港區部分路段、節點出現局部壅塞及不順暢之情形，惟港區交通壅塞之因素涉及複雜，從港區作業流程、環境及地點皆有關聯。

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▲港公司規劃啟動高雄港智慧車流系統。（圖／記者李毓康攝）

港務公司指出，將以高雄港區開始分析，並考量高雄港洲際貨櫃中心之發展，未來將帶來可觀貨量並產生大量車流量之轉移，於109年起評估高雄港壅塞因素及盤點現有資源，並著手規劃解決方案，以期運用資通訊科技搭配交通管理策略，即時且有效的反應交通問題，作為管理機關交通管理決策之參考，逐步提升交通安全與環境品質。

其中於港區交通之陸側面向，將研擬高雄港區智慧車流系統建置案；該系統經由港區交通數據之蒐整及分析，搭配運用新興之AI智慧影像辨識技術，將相關資料轉為量化及視覺化資訊，即時呈現並發布港區交通現況予用路人參考。

港務公司亦與財政部關務署、高雄市政府交通局進行車流資訊交換，以發揮港市交通協控之效益。