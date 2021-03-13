緬甸紀念1988年遇害學生　示威者6人遭安全部隊射殺

▲緬甸軍警在仰光街頭拘捕民眾。（圖／路透）



文／中央社

緬甸民運人士今天紀念1988年遇害學生逢貿逝世週年，這起事件在當年引發反對軍政府的8888民主運動。與此期間，目擊者和媒體報導指出，至少有6名示威者遭到安全部隊射殺。

兩名目擊者告訴路透社，緬甸第2大城瓦城（Mandalay）一場靜坐示威期間，警方開槍擊斃3人，有多人受傷。

緬甸媒體報導，中部卑謬鎮（Pyay）有一人遭擊斃，商業首都仰光有兩人於晚間在警方開槍時喪生。

一位在卑謬鎮的23歲示威者告訴路透社：「起初安全部隊不讓救護車靠近傷者，之後才放行。當他們放行救護車後，其中一名傷者生命垂危，之後喪生。」

美國、印度、澳洲及日本領導人昨天舉行「四方安全對話」（Quad）視訊會談，並發表聲明矢言協助緬甸重建民主。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，國內各地舉行示威反對2月1日軍方政變，迄今已有逾70人在示威中遭到殺害。

在今天示威爆發前，有人在社群網站貼文，呼籲民眾紀念逢貿（Phone Maw）遇害週年。逢貿於1988年在當時的仰光理工學院（現名為仰光理工大學）校園遭安全部隊擊斃。

逢貿與數週後另一學生的遇害事件，引發當年反軍政府抗議風潮，稱為「8888民主運動」，因為是在1988 年8月8日達到高峰，估計當時死於軍隊鎮壓的人數達到3000名。

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