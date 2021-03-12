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泡麵蓋狂翹「1妙招反制」　網嗨爆：太神奇

▲日清泡麵,日清,海鮮泡麵,日本,泡麵。（圖／記者陳涵茵攝）

▲不少人泡泡麵都會碰到紙蓋和碗無法密合的困擾。（圖／資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

泡麵加熱水後，大家習慣會將紙蓋壓住，好讓蒸氣不容易散去，許多人會放筷子壓住，但是紙蓋邊緣依舊會翹起，讓人十分困擾。一名日本網友分享，只需要一個動作，就能輕鬆讓紙蓋和泡麵碗完美貼合，讓網友們大讚「簡直太神奇了！」

綜合日媒報導，日本一名網友在twitter上傳一段影片，他分享自己找到了固定泡麵碗紙蓋的神招，只見他先拿著熱水壺將水倒入碗內，隨後蓋上紙蓋，此時紙蓋還是翹起沒有密合，他用熱水壺的底部在紙蓋周圍來回壓幾下，果不其然紙蓋和湯碗完全貼合，邊緣不再翹起。

▲▼泡麵,熱水壺,熨斗。（圖／翻攝自twitter／@Kobayan_honaka）

▲只要用熱水壺在紙碗邊緣來回按壓，就能讓紙蓋和碗密合。（圖／翻攝自twitter／@Kobayan_honaka）

即便沒有熱水壺，只要用類似熱鍋的物品，也能達到相同的效果，原理是「靠熱氣軟化保麗龍讓其和紙蓋貼合」，不需額外靠其他物品，讓人大呼超方便，影片立刻在網路上爆紅，發布4天就吸引近57萬人次觀看。原PO最初以為大家都知道，沒想到影片被大量轉貼，才驚覺許多人都不清楚這方法。

網友們看完直呼，「實在是太方便了」、「竟然不知道有這方法」、「這和熨斗的原理相同」、「爸爸也時常這樣做」、「以前就看過有人在電視上示範」。

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