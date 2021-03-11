快訊／蘇花公路東澳段砂石車翻覆！　最快下午4時全線搶通

▲蘇花公路東澳段11日下午一輛砂石車翻覆。（圖／翻攝臉書粉專「蘇花公路即時路況」）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

台9線蘇花公路北上117K、東澳路段今（11日）下午1時許發生一起車禍！事發當時一輛砂石車於過彎時不慎翻覆，造成車上砂石全掉落一地，駕駛一度受困車內。警消獲報到場後，駕駛自行走出車外，受有輕微擦傷，惟現場道路無法通行，目前公路總局工程處人員已緊急到場處理，該路段暫時維持單線雙向通行，預估最快下午4時後才能全線搶通。至於詳細狀況，仍有待調查釐清，籲請用路人注意慢行。