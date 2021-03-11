　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

作弊考照！航港局查出18人「沒考試就拿到遊艇駕照」：全數撤照

▲▼台南安平亞果遊艇碼頭,台南遊艇,安平遊艇碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲航港局查出18人違法考取遊艇駕照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

近年遊艇活動盛行，吸引不少民眾報考遊艇與動力小船駕駛執照，想不到竟有航務中心人員違法核發駕照。交通部航港局調查，持有駕照但無考照或測驗及格資料者，將撤銷駕照資格，目前共有18人遭撤照。

航港局表示，針對航務中心承辦同仁於受理遊艇與動力小船駕駛執照補換發申請作業期間，因違法核發遊艇及動力小船駕駛執照遭起訴一案，除全力配合檢廉調單位偵查外，已立即啟動內控查核機制，進行全面清查主動檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另已於109年4月檢調單位進行調查之第一時間即主動將涉案同仁調離現職，處以記大過之行政處分並經懲戒法院判決撤職並停止任用兩年。

此外也已針對歷任督導主管人員進行行政處分。也立即於駕照申辦系統內限縮承辦人權限及調整作業流程，以全面杜絕不法情事，航港局並對同仁涉嫌不法深表遺憾。

▲▼台南安平亞果遊艇碼頭,台南遊艇,安平遊艇碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲近年來遊艇、小船活動盛行，吸引不少民眾考照出海遊玩。（圖／記者蔡玟君攝）

航港局表示，目前已完成小船駕照全面逐一檢視及清查作業，掌握歷年持有駕照但查無考照或測驗及格資料之異常狀況，經查證屬實者，將依法撤銷。

目前涉案同仁及民眾已遭臺中地檢署起訴，該局航務中心同仁1人、民眾49人，合計有50人，起訴後駕照遭撤銷者計有18人，其餘涉案人士刻依行政程序法受理民眾陳訴意見，如無正當理由也將依程序辦理撤銷。

航港局呼籲，不要以身試法，聽信不實傳言以為花錢就可以買駕照，航港局並表示目前遊艇及動力小船測驗題庫都是公開的，近十年考試的平均及格率達72.29%，且提供多元考試方式，例如口語輔助朗讀試題，儘可能協助民眾順利取得駕照。

ET快訊
歐陽娜娜穿太貼身！跪地「渾圓胸型」全被看光
台中雙桶屍殺人內幕曝！少女阻男友走歪路竟慘死
戴口罩能解鎖iPhone！　iOS 14.5更新項目一次看
翁立友神隱34天　首露面還原真相：我被斷章取義

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」惹笑噴　女兒泛淚：牠不喜歡

台灣首次「媽祖空中遶境」5／9起飛　5航班變進香團價格出爐

輸出越南個案「在台接觸者6人」檢驗結果出爐：PCR、血清都陰性

作弊考照！航港局查出18人「沒考試就拿到遊艇駕照」：全數撤照

山上花園水道博物館月老香水助脫單　白色情人節前夕成熱門話題

黑白毛聖地競技！基隆嶼國際磯釣賽12日報名　拼大尾搏16萬獎金

福原愛遭酸公主病！住日本6年網友「理解來台想逃」：她很難快樂

學校教的工作用不到！觀光局建「旅館職能基準」盼縮短學訓用落差

舊家翻出百年龍銀！網見「龍紋、明治45年」驚呆：發了

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

媽幫IKEA獅子洗澡！烘乾變「Q毛綿羊」惹笑噴　女兒泛淚：牠不喜歡

台灣首次「媽祖空中遶境」5／9起飛　5航班變進香團價格出爐

輸出越南個案「在台接觸者6人」檢驗結果出爐：PCR、血清都陰性

作弊考照！航港局查出18人「沒考試就拿到遊艇駕照」：全數撤照

山上花園水道博物館月老香水助脫單　白色情人節前夕成熱門話題

黑白毛聖地競技！基隆嶼國際磯釣賽12日報名　拼大尾搏16萬獎金

福原愛遭酸公主病！住日本6年網友「理解來台想逃」：她很難快樂

學校教的工作用不到！觀光局建「旅館職能基準」盼縮短學訓用落差

舊家翻出百年龍銀！網見「龍紋、明治45年」驚呆：發了

【廣編】GoShare白色情人節限定車款甜蜜放閃　透白車身全台首見

緒方龍一退團w-inds.改名出發　簽名會遇台粉：想再來台灣

翁立友稱雞排妹「是我的逆行菩薩」　拒道歉原因曝光

韓國瑜挨批擱置截切場　鄭照新：邱議瑩狀況外、台農發大小眼

下個富翁就是你？5生肖發大財…TOP4鼠「偏財運旺」可考慮投資

窮兄弟只剩125元！買不起炸雞街頭徘徊　暖心老闆請吃大餐逼哭全網

長榮開「航空職人體驗營2.0版」全年吸客　開啟多元收益挹注營運

竹市府、水利署、園區廠商會談　共商新竹水資源規劃

彰化遲緩兒早療機構掛零？家長焦急求助　社會處：有19個免費據點

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

女大生門打不開！鎖匠解鎖揭真相　網：快搬走

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

更多熱門

相關新聞

沒駕照被嫌「怎生活？」　網：不會搭火車蠻誇張

沒駕照被嫌「怎生活？」　網：不會搭火車蠻誇張

不少人成年第一件事就是考駕照，但這現象竟然也有南北之分，很多北部人靠捷運、公車就可以趴趴走，沒有考駕照必要性，所以也不會開車或騎車，這點讓有些外縣市的人感到很驚訝。一名女子表示，她是土生土長台北人，「不太會自己搭火車離開台北，自己也沒有駕照，大部分都是搭公車及捷運」，結果同事聽聞以後，露出難以置信的表情，她無奈PO文問「沒有駕照真的有錯嗎？」

他考慮3款小車　「曝1顧慮」老司機笑了

他考慮3款小車　「曝1顧慮」老司機笑了

驗證平行時空？2張駕照「100%相同」掀網熱議

驗證平行時空？2張駕照「100%相同」掀網熱議

女子高速上逆向遭警察攔下 被扣駕照秒回：扣下來你養我啊

女子高速上逆向遭警察攔下 被扣駕照秒回：扣下來你養我啊

男酒駕辯吃麻油雞　警「少做一件事」讓他免罰

男酒駕辯吃麻油雞　警「少做一件事」讓他免罰

關鍵字：

遊艇駕照開船

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

福原愛出遊高帥男起底！

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面