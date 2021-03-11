作弊考照！航港局查出18人「沒考試就拿到遊艇駕照」：全數撤照

▲航港局查出18人違法考取遊艇駕照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

近年遊艇活動盛行，吸引不少民眾報考遊艇與動力小船駕駛執照，想不到竟有航務中心人員違法核發駕照。交通部航港局調查，持有駕照但無考照或測驗及格資料者，將撤銷駕照資格，目前共有18人遭撤照。

航港局表示，針對航務中心承辦同仁於受理遊艇與動力小船駕駛執照補換發申請作業期間，因違法核發遊艇及動力小船駕駛執照遭起訴一案，除全力配合檢廉調單位偵查外，已立即啟動內控查核機制，進行全面清查主動檢討。

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另已於109年4月檢調單位進行調查之第一時間即主動將涉案同仁調離現職，處以記大過之行政處分並經懲戒法院判決撤職並停止任用兩年。

此外也已針對歷任督導主管人員進行行政處分。也立即於駕照申辦系統內限縮承辦人權限及調整作業流程，以全面杜絕不法情事，航港局並對同仁涉嫌不法深表遺憾。

▲近年來遊艇、小船活動盛行，吸引不少民眾考照出海遊玩。（圖／記者蔡玟君攝）

航港局表示，目前已完成小船駕照全面逐一檢視及清查作業，掌握歷年持有駕照但查無考照或測驗及格資料之異常狀況，經查證屬實者，將依法撤銷。

目前涉案同仁及民眾已遭臺中地檢署起訴，該局航務中心同仁1人、民眾49人，合計有50人，起訴後駕照遭撤銷者計有18人，其餘涉案人士刻依行政程序法受理民眾陳訴意見，如無正當理由也將依程序辦理撤銷。

航港局呼籲，不要以身試法，聽信不實傳言以為花錢就可以買駕照，航港局並表示目前遊艇及動力小船測驗題庫都是公開的，近十年考試的平均及格率達72.29%，且提供多元考試方式，例如口語輔助朗讀試題，儘可能協助民眾順利取得駕照。