女子高速上逆向遭警察攔下　被扣駕照秒回：扣下來你養我啊

記者魏有德／綜合報導

廣東一位女子在高速公路上行駛時，發現方向走反，竟在同向車道回轉，直接在路肩逆向行駛，險象環生。隨後警方迅速將她攔下，女子表示，直行要走200公里，逆向只要90公里就到了，「走應急車道沒有耽誤別人。」處理員警認為其危險駕駛行為應吊扣駕照，沒想到該女子竟稱，「扣下來鉨養我啊！」令人哭笑不得。

▲女駕駛被攔下後仍一副不在乎的樣子，認為自己沒錯。（圖／翻攝深圳晚報）

《深圳晚報》報導，廣東一名女性司機從深圳欲回茂名，由於在交流道走錯路，進入肇陽高速向前開一段後，隨即調頭逆行返回。當時高速上仍有不少車輛前行，被這輛逆向行駛的車輛嚇到不敢靠近。

▲女駕駛被要求交出駕照仍強詞奪理。（圖／翻攝深圳晚報）

警方到場後將這名女駕駛攔下，她還理直氣壯地向員警表示，「我直行還要走200公里，逆行只要90公里就到了，我在應急車道沒有耽誤別人。」隨後，員警表示要扣押其駕照，但萬萬沒想到，該女子再次說出雷人語錄，「扣下來，你養我啊！」

▲廣東一女駕駛在高速上逆向行駛遭警方攔下。（圖／翻攝深圳晚報）

雖然，該名女駕駛重複強調，該女子一再表示，「我在應急車道沒有耽誤別人」；「我沒出事故啊」，最終仍被警方帶回依法處置。

這段影片放上網路後，網友紛紛發表看法，「沒文化真可怕！」；「這種憨憨請終身禁駕謝謝！」；「太可怕啦！！！嚴懲」；「駕照哪考的啊？」

