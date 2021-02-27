　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女子高速上逆向遭警察攔下　被扣駕照秒回：扣下來你養我啊

記者魏有德／綜合報導

廣東一位女子在高速公路上行駛時，發現方向走反，竟在同向車道回轉，直接在路肩逆向行駛，險象環生。隨後警方迅速將她攔下，女子表示，直行要走200公里，逆向只要90公里就到了，「走應急車道沒有耽誤別人。」處理員警認為其危險駕駛行為應吊扣駕照，沒想到該女子竟稱，「扣下來鉨養我啊！」令人哭笑不得。

▲女駕駛被攔下後仍一副不在乎的樣子，認為自己沒錯。（圖／翻攝深圳晚報）

▲女駕駛被攔下後仍一副不在乎的樣子，認為自己沒錯。（圖／翻攝深圳晚報）

《深圳晚報》報導，廣東一名女性司機從深圳欲回茂名，由於在交流道走錯路，進入肇陽高速向前開一段後，隨即調頭逆行返回。當時高速上仍有不少車輛前行，被這輛逆向行駛的車輛嚇到不敢靠近。

▲女駕駛被要求交出駕照仍強詞奪理。（圖／翻攝深圳晚報）

▲女駕駛被要求交出駕照仍強詞奪理。（圖／翻攝深圳晚報）

警方到場後將這名女駕駛攔下，她還理直氣壯地向員警表示，「我直行還要走200公里，逆行只要90公里就到了，我在應急車道沒有耽誤別人。」隨後，員警表示要扣押其駕照，但萬萬沒想到，該女子再次說出雷人語錄，「扣下來，你養我啊！」

▲廣東一女駕駛在高速上逆向行駛遭警方攔下。（圖／翻攝深圳晚報）

▲廣東一女駕駛在高速上逆向行駛遭警方攔下。（圖／翻攝深圳晚報）

雖然，該名女駕駛重複強調，該女子一再表示，「我在應急車道沒有耽誤別人」；「我沒出事故啊」，最終仍被警方帶回依法處置。

這段影片放上網路後，網友紛紛發表看法，「沒文化真可怕！」；「這種憨憨請終身禁駕謝謝！」；「太可怕啦！！！嚴懲」；「駕照哪考的啊？」
 

ET快訊
快訊／國道1號大貨車輪胎噴飛！砸對向轎車　副駕女乘客慘死
弟出獄後…她每天都像在坐牢　父母：他都坐完了還想怎樣？
陸4歲女童「跑到水泥攪拌機裡」　全身骨頭被攪碎
新北男路倒1週後醒來　警查他車內驚見女屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子高速上逆向遭警察攔下　被扣駕照秒回：扣下來你養我啊

大陸首個「單針接種疫苗」上市　預計年產5億劑

海底撈包廂裝監控爆「隱私權」之戰　網友嘲：防你偷偷過生日

陸非洲豬瘟防控新挑戰　部分省區發現「低致死率自然變異株」

陸製造機會「蔡政府不領情」　潘兆民：兩岸僵局難解

富豪爸訓練6歲兒打工換錢！下場慘了...變「超小氣」2元棒棒糖好貴

4歲女兒「跑到水泥攪拌機裡了」　全身骨頭被攪碎！父抱出陷崩潰

台青西遊記／他的「糞」鬥史...聞雞屎像蛋糕　斯文「鏟屎官」圓環保夢

她寫履歷表驚見「奇葩2問題」　公司解釋：要找高EQ的...全網傻眼

800年古墓沒埋岳飛？獄卒冒死偷運屍安葬...關鍵證據找到了

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

台灣妹買「比臉大雞排+烏龍珍奶」 日本同事大讚：好吃到有罪惡感

免費白飯全被偷！連內鍋都不見　他代母歸還賠500...老闆：不追究

女子高速上逆向遭警察攔下　被扣駕照秒回：扣下來你養我啊

大陸首個「單針接種疫苗」上市　預計年產5億劑

海底撈包廂裝監控爆「隱私權」之戰　網友嘲：防你偷偷過生日

陸非洲豬瘟防控新挑戰　部分省區發現「低致死率自然變異株」

陸製造機會「蔡政府不領情」　潘兆民：兩岸僵局難解

富豪爸訓練6歲兒打工換錢！下場慘了...變「超小氣」2元棒棒糖好貴

4歲女兒「跑到水泥攪拌機裡了」　全身骨頭被攪碎！父抱出陷崩潰

台青西遊記／他的「糞」鬥史...聞雞屎像蛋糕　斯文「鏟屎官」圓環保夢

她寫履歷表驚見「奇葩2問題」　公司解釋：要找高EQ的...全網傻眼

800年古墓沒埋岳飛？獄卒冒死偷運屍安葬...關鍵證據找到了

美海軍又爆群聚感染！第五艦隊發言人證實：中東2艘軍艦染疫

藍白合後互酸聲量低！國民黨自認加分　民眾黨：柯聲量狠甩江啟臣

影／台中衝一波！國美館「光影藝術節」美到像CG特效　點燈時間曝

攝影師廢墟賓館拍模特兒激出乾柴烈火！每房都放橘子真相揭曉

六合夜市空蕩蕩！網曝「3理由」：在地人絕對不去

林書豪為亞裔發聲自曝被叫病毒　柯爾「衣服有含義」支持聯盟調查

快訊／天外巨輪路殺1死2傷！國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺

特斯拉Model Y入門版成最短命車款！馬斯克：續航力太差我不要

女子高速上逆向遭警察攔下　被扣駕照秒回：扣下來你養我啊

便祕人必吃鳳梨！「5營養素爆表」專家認證　挑這時間點吃最好

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

大陸熱門新聞

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

女29樓搭電梯　瞬間墜到地下3樓

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

獄卒冒死偷運屍...岳飛真墓800年後到了！

女家教約學生「成績好可做一次」　警發聲明了

富豪爸訓練6歲兒打工！下場慘了

履歷表驚見「奇葩2問題」　公司這樣解釋

解決晶片光刻機「卡脖子」難題 北京清大SSMB最新研究出爐

他的「糞」鬥史！　當鏟屎官圓環保夢

台海僵局難解　陸製造機會「蔡政府不領情」

海底撈包廂裝監控惹議 網友嘲：防你偷偷過生日

香港文青女神定居台灣10多年

更多熱門

相關新聞

男酒駕辯吃麻油雞　警「少做一件事」讓他免罰

男酒駕辯吃麻油雞　警「少做一件事」讓他免罰

吳姓男子深夜吃完「麻油雞麵線」開車車禍，對方受傷，警方測出他有酒精反應，依法送辦，並以「酒駕肇事傷人」開罰3萬元，吊扣駕照2年。吳男不服提起行政訴訟，認為警方酒測時沒說可漱口等要求撤銷，員警卻未依程序全程錄影。台中地院認為警方「違反正當程序」，吳男幸運躲過處分。全案可上訴。

田徑場逆向跑遭嗆！他回「三字經」結局曝

田徑場逆向跑遭嗆！他回「三字經」結局曝

女三寶彰化逆向害連撞　大迴轉落跑

女三寶彰化逆向害連撞　大迴轉落跑

國道逆向狂飆24.5km！警網攔截見熟女

國道逆向狂飆24.5km！警網攔截見熟女

轎車國道逆向狂飆20公里　不甩警攔截加速逃

轎車國道逆向狂飆20公里　不甩警攔截加速逃

關鍵字：

逆向高速雷人語錄雷人駕照

讀者迴響

熱門新聞

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

55歲的邰智源到底在拚什麼？

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

華晨宇被爆撒8億「拒婚張碧晨」！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

「鼠薯」爆氣直播10天圈粉10萬人

女29樓搭電梯　瞬間墜到地下3樓

BY2妹Yumi斷食50小時！

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

更多

最夯影音

更多
《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面