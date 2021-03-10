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萬人HBL照打藝文競賽喊卡惹議　潘文忠：復辦找場地有困難

▲▼ 教育部長潘文忠 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部長潘文忠 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

受到疫情影響，全國學生表演藝術類競賽團體組競賽停辦；但吸引萬人入場觀看的高中籃球聯賽（HBL）日前卻照常開打，引發家長、學生不滿，怒批指揮中心、教育部雙標。教育部長潘文忠今（10日）說明，現在要重新找到7到15天的場館有困難，且4月起，陸續有很多重大考試，無法找到空檔。

全國學生表演藝術類競賽活動每年有30萬人參與，但受到疫情影響，教育部於1月25日召集各競賽主辦單位和縣市政府代表開會後，決定個人競賽如期舉辦，團體賽則決議停辦。

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潘文忠表示，1月在做決策時，正逢桃園醫院群聚流行最嚴重的期間，後續疫情雖趨緩，但如果要復辦，承辦縣市都表示要重新找到7到15天的場館有困難，此外，4月起陸續會舉辦藝術才能班甄選、國中教育會考、統一入學測驗等重大活動，無法找到空檔。再往下延，許多學生要忙著畢業製作、畢業展，接著就是下一個學年度了。

針對學生升學權益，潘文忠則表示，教育部已於2月8日頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽決賽參賽資格證明」給團體賽學生，視同競賽成績優等，將轉知各免試入學就學區或學校納入參採，高中升大學採計、學習歷程檔案參採等，也會轉知大學招生單位比照辦理。


 

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