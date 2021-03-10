美女議員「嘻哈才子」男友起底！竟是東區餐廳大亨　曾奪金曲獎

▲陳布朗外型陽光喜歡爬山、潛水等，還常帶愛犬「阿財」上山下海，不意外可以順利收服也喜愛戶外活動的鍾沛君。（圖／翻攝陳布朗、鍾沛君臉書）

圖、文／CTWANT

外型亮麗的台北市議員鍾沛君（36歲），是國民黨新生代女神之一，桃花更是朵朵開。她雖然結過婚還是1個孩子的媽，但魅力依舊難擋，甫當選議員1個月，就與自己的男助理，人稱「議會小霍建華」的藍恭唯傳誹聞。不過，時隔2年，鍾沛君歷經肺腺癌的生死關頭後，重獲新生的她，選擇和音樂人陳布朗一起牽手愛相隨，開啟「新生愛情故事」。

鍾沛君是在2018年以國民黨籍身分角逐北市大安、文山區議員，初試啼聲就拿下第4高票，成為國民黨新生代人氣美女議員。事業前途一片看好，不過，就在鍾沛君當選議員後不久，1次在廣播節目上，主持人突然問及她丈夫的情況，鍾女才不小心透露，自己是「單身狀況」，已經和電視台SNG導播的前夫離婚，女兒由她和前夫一起撫養。

恢復單身後，鍾沛君就職議員才剛滿月，2019年1月就被媒體直擊，打包小她6歲、自己的辦公室型男主任藍恭唯，連續兩晚一起回家過夜。藍恭唯五官俊俏、神似明星霍建華，這段老闆戀上助理的愛情故事，無論跑行程、開會到回家，從早到晚黏踢踢。而時隔2年，鍾沛君在罹癌順利開刀後，選擇了與陳布朗甜蜜牽手愛相隨。

▲3月2日，鍾沛君與陳布朗遭本刊直擊在台北東區居酒屋共進晚餐，席間陳布朗除了伸手輕撫鍾沛君臉龐，離席時，也不忘趁機摸摸鍾沛君，明顯熱戀中。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，陳布朗是東區餐飲界知名人物，全盛時期在市民大道擁有4間餐廳，他另外1個身分是饒舌歌手，曾經出過專輯，擔任樂團「大囍門」主唱，拿下過第21屆金曲獎最佳演唱組合。陳布朗嗓音粗獷，會唱、還能寫歌，可說是不可多得的音樂才子，也因為他與演藝圈淵源頗深，常有許多藝人如納豆、魏如萱、艾怡良等人到他開的居酒屋捧場。

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陳布朗外型陽光，興趣和嗜好也走健康路線，他的臉書照片滿滿都是爬山、潛水等戶外活動。此外，他還養了1貓1犬，名字叫阿發和阿財，相當逗趣。喜愛小動物，加上個性又開朗的形象，可能因此收服始終在情海浮沉的鍾沛君。

▲美女議員鍾沛君與音樂人陳布朗3月5日遭本刊直擊共用晚餐，餐後手牽手去牽車，並直奔陳布朗位在信義區的住處，兩人直到隔天上午9點都沒出門。

本刊截稿前致電鍾沛君，她聽完提問後大方認愛，表示兩人都單身，是正常成年人的交往，並透露兩人是在去年10月左右經由朋友介紹，到陳布朗的餐廳用餐而認識。「中間遇到我身體出狀況，在生病療養期間，增加了許多相處的機會」。

鍾沛君說，陳先生非常喜歡戶外運動，她自己大病初癒，也需要鍛鍊身體，因此跟著爬了好幾座台北附近的小山，「過去我幾乎不運動的」。鍾沛君最後強調，她對兩人的未來的確有思考過，也希望外界多給兩人一點空間。

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