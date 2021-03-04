逆向撞2機車！女騎士顏面骨折顱內出血昏迷　友PO臉書求真相

▲劉女逆向撞2車，顏面骨折顱內出血陷入昏迷。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名女子騎機車逆向行駛，撞上對向2部機車，造成顏面骨折顱內出血昏迷不醒，被撞的2名騎士則受到輕傷，事後女子姊姊的朋友在臉書《我是五股人》貼文「懇請大家協助提供當天的行車記錄器」，警方目前已積極調閱周遭監視器，釐清事發經過。

27歲劉姓女子3日晚間6時許，騎機車行經五股區中興路二段9巷口時，不知為何突轉動車頭朝對向車道逆向行駛，撞上20歲林男及28歲陳女騎乘的機車，3人互撞倒地，警消獲報到場，發現劉女頭部重創意識模糊，倒地不起，林男則全身多處擦挫傷，立即將2人送醫，陳女則挫傷自行就醫。

劉女傷勢嚴重緊急送往淡水馬偕醫院急救，由於她顏面骨折、顱內出血意識模糊，目前陷入昏迷，還在加護病房觀察中。經酒測，陳女及林男均無酒駕，劉女抽血酒測待報告出爐，目前警方已調閱相關監視器要釐清事故原因。

但由於事發現場沒有監視器，劉女姊姊請友人在臉書不公開社團《我是五股人》，請求民眾協助提供當天事發的行車記錄器，希望能有網友剛好行經事發現場，拍下關鍵畫面，釐清肇事責任。

他奶奶的美麗小秘訣

▼朋友在臉書求行車記錄器 。（圖／記者陳以昇翻攝）