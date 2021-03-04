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縱火燒死媽媽+3歲兒...花蓮男判無期！女兒慟喊：為什麼燒死我弟弟

花蓮縣豐濱鄉靜浦村陳姓男子酒後與母親爭吵，疑似酒後神智不清引起火災，火勢撲滅後，發現燒死其3歲兒子，母親燒燙傷，陳男本人亦二度燒燙傷。（圖／花蓮縣消防局提供）

▲陳男縱火燒死母親兒子。（圖／資料照，下同）

記者林昱萱／花蓮報導

花蓮一名有家暴前科的陳姓男子2018年間，酒後與母親發生口角，竟然就在客廳潑灑汽油縱火，活活燒死自己年僅3歲的兒子，而陳男的母親也在這場惡火之中受有全身43%的燒燙傷，事隔一個月後不幸身亡。對此，花蓮地院審理後，依法判陳男無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，陳男因為喝酒問題與母親發生爭執，竟然就在2018年3月19日晚間，從置物間取出裝有備用汽油的汽油桶，並把汽油潑灑在客廳內，以打火機點燃汽油，使客廳頓時陷入一片火海，而事發當時陳男年僅3歲的兒子正好在沙發上睡覺，巨大的火勢讓他根本無從躲避、逃開，因此全身燒傷、吸入一氧化碳中毒當場死亡。

花蓮縣豐濱鄉靜浦村陳姓男子酒後與母親爭吵，疑似酒後神智不清引起火災，火勢撲滅後，發現燒死其3歲兒子，母親燒燙傷，陳男本人亦二度燒燙傷。（圖／花蓮縣消防局提供）

陳男的母親雖然從火場逃出，但由於其全身43%體表面積2至3度燒燙傷，因此經送醫過後，仍是不幸於一個月後因心肺衰竭併敗血性休克死亡。對此，陳男的前妻提到，「女兒因為這件事情也不能好好跟男生相處，也不願意讓男生接近，還會跟我說不要講到爸爸這兩個字，還說如果爸爸這麼討厭我為什麼不燒我，而是燒死我的弟弟，我長大之後也要燒死我的爸爸，一個女生這樣子說，她到底有多難過，陳男把我們搞成這樣，我還能說什麼。我不希望他再出來害人了」。

法官審酌，陳男有長期酒精使用疾患，仍未能自我戒除酒癮，竟於酒後與母親口角，就潑灑汽油點火，導致案發地點起火燃燒，並造成母親、兒子雙雙殞命之不可回復的重大災害外，也對社會公共安全造成一定危害，可見其素行非佳，對於家人、社會均有一定潛在危害，又考量其犯後終能坦然面對己身過錯，審酌其智識程度、家庭背景等一切情狀之後，依對直系血親尊親屬犯殺人罪，累犯，處以無期徒刑，褫奪公權終身，並應於刑之執行前，令入相當處所施以禁戒一年。

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