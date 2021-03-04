謝長廷進「美國駐日大使官邸」　台美斷交以來首次官方邀請

▲謝長廷進美國駐日大使公邸。（圖／翻攝Twitter@USAmbJapan）

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

美國代理駐日大使楊舟（Joseph M. Young）今天在推特（Twitter）表示，本週邀請了台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷到大使官邸交流。這是1979年台美斷交以來美國官方首度邀請台灣駐日代表到官邸進行交流。

美國駐日代理大使楊舟在推特以英、日文表示，本週邀請了謝長廷到美國駐日大使官邸討論區域穩定、經濟繁榮、強化人員交流等廣泛議題的共同優先事項。

This week, I welcomed @taiwan_in_japan’s Frank Hsieh to the Ambassador's Residence to discuss our shared priorities across a wide range of topics, including our vision for regional stability, economic prosperity, and stronger people-to-people ties. pic.twitter.com/hlS4FAMIa2 — ジョセフ・M・ヤング 駐日米国臨時代理大使 (@USAmbJapan) March 4, 2021

楊舟還上傳與謝長廷等人的合照，以及謝長廷在留言簿上以英文書寫的字句照片。從留言簿可看出，謝長廷的留言日期是3月2日。他寫道，願台灣、美國、日本的友誼長存。謝長廷以英文署名「台灣駐日代表」。

美國總統拜登（Joe Biden）今天發布任內第一份國家安全戰略指南。指南明確指出，美方將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。

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