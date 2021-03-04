法蘭德斯議會壓倒性通過決議　挺台灣民主強化合作

▲比利時荷語區法蘭德斯議會（Vlaams Parlement）。（圖／翻攝自YouTube／Vlaams Parlement）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電

中國威脅台灣引起國際友人更重視台灣的呼聲，比利時法蘭德斯議會今天通過決議，要求採取行動支持台灣民主自由、促歐盟深化經濟等各層面合作，並力挺台灣參與國際組織及呼籲兩岸對話。

位於比利時荷語區的法蘭德斯議會（Vlaams Parlement）今晚通過「法蘭德斯區與台灣關係及台灣國際地位決議案」，要求區政府應採取行動及與歐洲聯盟合作，支持台海區域和平穩定，以及台灣民主自由體制。

駐歐盟兼駐比利時代表處表示，這項友台決議案是由執政聯盟議員共同提案，經外委會二讀，今晚經全會審議及表決，以117票同意、4票棄權及0票反對，獲得跨黨派壓倒性支持。

駐處指出，通過的決議案要點另包括支持台灣有意義參與如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

議案並力促歐盟各層級及法蘭德斯區政府持續深化與台灣雙邊經濟、文化及學術交流，及強調台灣歐盟簽署雙邊投資協定（BIA）促進經貿關係的重要性。

此議案也關注兩岸關係，呼籲兩岸重啟對話，以及要求中國釋放包括李明哲在內的台灣民運人士。

駐處表示，這是法蘭德斯區議會首度以通過決議案方式支持雙邊關係，且以壓倒性票數通過，更加凸顯台灣及比利時捍衛民主、自由及人權價值理念相近。駐處對區議會及提案議員表示感謝，未來將持續深化雙邊友好合作關係。