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瘋電影／100%小狼人　狼人家族政變的故事

文／賴賴

▲▼ 100%小狼人。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

不要以貌取人，即是這部電影的終極主旨，劇情單純天真，小學以下可以輕鬆閱讀的兒童電影，雖然大家年紀都很小，但仍然可以有一番作為，所有成功者的傳奇都不包含外在，這部電影可以帶有些許自卑的孩子去看，會有所收穫。

電影狼人構圖風格擬人化，劇情新穎富創意，色彩飽滿美術設計偏向兒童喜愛的風格，城堡、狼人、行善、可愛的管家，許多元素淺顯易懂，幼稚園也可觀賞。

節奏流暢整體感是好看的。

片　　名：100%小狼人
英文片名：100%WOLF
類　　型：動畫、喜劇
上映日期：2021-02-26
片　　長：96分鐘
導　　演：艾利克斯坦德曼(Alexs Stadermann)
演　　員：珍琳奇(Jane Lynch) 、 傑寇特尼(Jai Courtney) 、 詹姆士馬許(James Marsh) 、 薩瑪拉薇明(Samara Weaving)
國　　家：澳洲、比利時
語　　言：英語
發行公司：華映


劇情大綱

福來弟魯賓即將繼位成為狼人家族的領袖，他也相信自己有如父親福霸一般，會成為史上最威猛的狼人...。

然而，在福來弟14歲生日第一次變身時，他居然變成一隻名副其實的……貴賓犬，讓他的美夢破碎。狼人群們更傻了眼，咩噗～族中長老給了他一項任務，在明天日出之前，他需要證明自己夠格當狼人，否則他就會因資格不符永遠遭到家族放逐。

福來弟在出發之前被表弟表妹惡整染上了粉紅色的頭髮，看起來更不威了～但他還是鼓起勇氣踏上探險之路，卻在夜晚大城市的街道失去了方向，一隻流浪狗大姊大貝貝陰錯陽差幫助了他，卻同時被捕狗隊抓住，而他必須在今晚克服粉紅色超萌的外表，逃出捕狗隊的牢籠，更要證明自己是百分之百的狼人。

▲▼ 100%小狼人。（圖／yahoo）

▲個子小不是狗，狼與狗針鋒相對。

▲▼ 100%小狼人。（圖／yahoo）

▲壞人都長一個樣。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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