　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑帽男嗆：別人老婆不要碰！他半月被暴打2次…衰喊「認錯人了」

▲▼2派人馬為了5千元在網路互嗆，雙方約中山區談判，債主遭10煞砸車又被砍殺1刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台南一名男子因不詳原因半個月內遭他人暴打2回，日前4名犯嫌被依傷害等罪判刑。（示意圖／記者邱中岳翻攝，與本案無關）

記者戴若涵／台南報導

台南一名何姓男子2019年間接續在半個月的期間內，遭4名男子輪番毆打砸車，對方持鋁棒、塑膠棒等物朝他頭部、四肢等處狂毆，事後犯嫌辯稱是行車糾紛，但打人時又曾向何男稱「別人的老婆不要碰」。台南地方法院審理後，分別被依照傷害等罪將4人判刑。

回顧整起事發經過，2019年3月27日晚間6時45分左右，下班的何男開車進入小東路一處停車場，沒想到才剛停好車，開車門準備下車，分別頭戴黑色、白色鴨舌帽的張男、穆男竟衝上前要將他拉下車，他抓住方向盤抗拒，卻遭對方徒手毆打，其中一人還抓住他的腳，另一人則要將他的腳打斷，毆打過程中穆男甚至出腳踩在何男身上。何男製作筆錄時說，對方當時向他稱「別人的老婆不要碰」，他喊「你們認錯人了」，請他們認清楚，2人這才逃離現場。

事隔僅半個月，何男4月11日上午7時44分準備開車上班時，又遭穆男帶著簡男、陳男等人埋伏，3人一見他開啟車門便一擁而上，不僅打人也砸車，導致何男受有顏面、顴骨弓骨折，以及全身多處鈍擦傷等，車輛前後擋風玻璃碎裂、左後車燈、後車門都損壞不能使用。何男證稱，「我認為他們根本是在確認車輛，總共有3人，都持鋁棒，3人都有打我，打我的頭、身體。」

穆男事後辯稱，是因為與何男有行車糾紛才會一路尾隨對方出手傷人，但法院勘驗他所說的事故路段，卻沒有發現兩台車的蹤影，且穆男曾說，出手毆打何男時，他有向何男稱「別人的女朋友不要亂帶」，不採信他的說詞。

另外，雖然張男、簡男辯稱，自己是要阻止穆男打人，但這番說詞也被監視器畫面打臉。法院審理後認為，穆男與何男並無嫌隙，卻因不詳原因傷害何男，又假稱是有行車糾紛夥同張男、簡男、陳男傷人，最後依照傷害、毀損等罪將穆男判刑1年4月，至於張男、簡男、陳男則是被依傷害罪分別判刑7月、8月、7月，全案仍可上訴。

ET快訊
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊狂罵「王八蛋」還抓臉插眼
第一句就問胸多大！H奶妹剛被甩上網亂聊色　巨砲哥讓她哭爆
1800kg蓮霧「棄單大逆轉」！3貿易商搶訂果農準備出貨
導演遭爆罵劇組人渣「怎麼不跳下去死一死」　丁寧也被飆三字經
快訊／基隆嶼2釣客落海1死　恐怖浪襲奪命畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

桃園婦人心臟病發塞在連假車陣　勇警協助開道送醫挽回一命

慣竊汐萬路洗車場專偷過路客　民眾怒嗆「又是你」報警抓人

新住民美女分享工作經驗超吸睛　移民署獎助金計畫開始報名

快訊／基隆嶼2釣客落海！1死1獲救　恐怖浪襲奪命畫面曝

黑帽男嗆：別人老婆不要碰！他半月被暴打2次…衰喊「認錯人了」

恐怖塵爆死傷514人！「機槍手」+八仙樂園二度判賠　原因曝光

快訊／17歲少年遺體找到了！美麗灣戲水失蹤1夜　女老師自責痛哭

快訊／中彰交界貓羅溪驚傳「釣客落水失蹤」！警消急下水搜救

中市警廢鐵櫃掉出6顆「手榴彈」　資源回收老闆驚喊：還有一把槍

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

桃園婦人心臟病發塞在連假車陣　勇警協助開道送醫挽回一命

慣竊汐萬路洗車場專偷過路客　民眾怒嗆「又是你」報警抓人

新住民美女分享工作經驗超吸睛　移民署獎助金計畫開始報名

快訊／基隆嶼2釣客落海！1死1獲救　恐怖浪襲奪命畫面曝

黑帽男嗆：別人老婆不要碰！他半月被暴打2次…衰喊「認錯人了」

恐怖塵爆死傷514人！「機槍手」+八仙樂園二度判賠　原因曝光

快訊／17歲少年遺體找到了！美麗灣戲水失蹤1夜　女老師自責痛哭

快訊／中彰交界貓羅溪驚傳「釣客落水失蹤」！警消急下水搜救

中市警廢鐵櫃掉出6顆「手榴彈」　資源回收老闆驚喊：還有一把槍

女星擺拍神器！Rose、歐陽娜娜愛上「夕陽燈」　天然光圈隨便都美

南韓承諾願助日本辦東京奧運！文在寅：可望成重啟與北韓對話契機

高麗菜盛產！張麗善北上促銷　企業認購2500箱分送弱勢團體

哈利王子專訪曝光！憂黛妃悲劇重演　深情望梅根：至少我們有彼此

孕媽染疫產死胎！9月大嬰兒「子宮內就死亡」　竟也驗出新冠肺炎

兩會前解決中印爭端　陸國防部：老祖宗留下的領土一寸不能丟

台南鄭婦母子4人年關難過　林陽阳服務處募款暫解燃眉之急

孫德榮鑑價崩潰丟「羅志祥送名牌包」　結果出爐：5566合送還沒他多

微軟大中華區首長換人　「80後中國5G推手」侯陽接棒！

收容所認養10歲毛孩！享終身健檢免費　還有1年份心絲蟲預防藥

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

社會熱門新聞

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

即／台東17歲少年遺體找到了！

正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她雙峰狂蹭

他約砲破解對方手機　拍裸照傳正宮：見面就喊我老公

2男1女大學生夜遊花蓮自撞　駕駛四肢變形骨折

「北市五星主廚」狠殺女友　警：此生最玄刑案

五楊高架火燒車　21歲女踹門逃生：差點燒死

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

即／老師帶10學生美麗灣戲水「17歲少年遭浪捲走」

即／台中火警！視障女喪命、移工逃生　姊蹲地痛哭

22歲中壢男騎重機遊花東　自撞分隔島亡

更多熱門

相關新聞

虐死14天男嬰　桃園狠父竟求別判死

虐死14天男嬰　桃園狠父竟求別判死

桃園林姓男子與郭姓女子交往並產下男嬰，不過男嬰才14天大時，半夜大哭，林男竟動手狂「巴頭」，男嬰頭頂、額頭、雙頰全都被打到傷痕累累，最後腦部出血死亡。一二審均依照「家暴傷害致死罪」將他重判18年。案經撤銷發回，高院更審審理時，林男竟冷血求法官「不要判死刑，剩下的都沒關係」。

獨／皮帶+木棍狂抽管教！父判賠14歲兒5萬元

獨／皮帶+木棍狂抽管教！父判賠14歲兒5萬元

「銅鑼灣書店」老闆遭潑漆　向3嫌求償300萬

「銅鑼灣書店」老闆遭潑漆　向3嫌求償300萬

2煞持開山刀砍陌生人20下　辯心情不好

2煞持開山刀砍陌生人20下　辯心情不好

「不要對女生這麼兇」高雄男被教訓

「不要對女生這麼兇」高雄男被教訓

關鍵字：

毆打傷害

讀者迴響

熱門新聞

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面