黑帽男嗆：別人老婆不要碰！他半月被暴打2次…衰喊「認錯人了」

▲台南一名男子因不詳原因半個月內遭他人暴打2回，日前4名犯嫌被依傷害等罪判刑。（示意圖／記者邱中岳翻攝，與本案無關）

記者戴若涵／台南報導

台南一名何姓男子2019年間接續在半個月的期間內，遭4名男子輪番毆打砸車，對方持鋁棒、塑膠棒等物朝他頭部、四肢等處狂毆，事後犯嫌辯稱是行車糾紛，但打人時又曾向何男稱「別人的老婆不要碰」。台南地方法院審理後，分別被依照傷害等罪將4人判刑。

回顧整起事發經過，2019年3月27日晚間6時45分左右，下班的何男開車進入小東路一處停車場，沒想到才剛停好車，開車門準備下車，分別頭戴黑色、白色鴨舌帽的張男、穆男竟衝上前要將他拉下車，他抓住方向盤抗拒，卻遭對方徒手毆打，其中一人還抓住他的腳，另一人則要將他的腳打斷，毆打過程中穆男甚至出腳踩在何男身上。何男製作筆錄時說，對方當時向他稱「別人的老婆不要碰」，他喊「你們認錯人了」，請他們認清楚，2人這才逃離現場。

事隔僅半個月，何男4月11日上午7時44分準備開車上班時，又遭穆男帶著簡男、陳男等人埋伏，3人一見他開啟車門便一擁而上，不僅打人也砸車，導致何男受有顏面、顴骨弓骨折，以及全身多處鈍擦傷等，車輛前後擋風玻璃碎裂、左後車燈、後車門都損壞不能使用。何男證稱，「我認為他們根本是在確認車輛，總共有3人，都持鋁棒，3人都有打我，打我的頭、身體。」

穆男事後辯稱，是因為與何男有行車糾紛才會一路尾隨對方出手傷人，但法院勘驗他所說的事故路段，卻沒有發現兩台車的蹤影，且穆男曾說，出手毆打何男時，他有向何男稱「別人的女朋友不要亂帶」，不採信他的說詞。

另外，雖然張男、簡男辯稱，自己是要阻止穆男打人，但這番說詞也被監視器畫面打臉。法院審理後認為，穆男與何男並無嫌隙，卻因不詳原因傷害何男，又假稱是有行車糾紛夥同張男、簡男、陳男傷人，最後依照傷害、毀損等罪將穆男判刑1年4月，至於張男、簡男、陳男則是被依傷害罪分別判刑7月、8月、7月，全案仍可上訴。