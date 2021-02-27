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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳以信、李德維共同聲明力挺羅智強　要求蔡適應說明助理收賄案

▲民進黨立委蔡適應受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委蔡適應。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對台北市議員、國民黨革命實踐研究院院長羅智強，公開呼籲立委蔡適應，應就媒體報導其辦公室人員疑似涉弊，向社會大眾說明疑點，卻遭蔡適應提告。國民黨立委陳以信、李德維27日聯名發出聲明稿，表達力挺羅智強。

陳以信、李德維共同聲明中指出，針對蔡適應喊話表示，政治人物本應該受到民眾的檢驗，這是理所當然的道理，而當受到質疑的時候，親自出面說清楚講明白，尤其是最基本的道德操守方面，更應該第一時間就向社會說明交代，這本來就是應有的作爲和風範。

聲明中提到，蔡適應在此事件中目前為止的聲明，有前後不一致的地方，讓社會大眾越看疑問越多，不免引起民眾質疑，但蔡適應卻對提出質疑呼籲蔡適應出面說清楚的羅智強提告。

對此，陳以信、李德維表示，若是爆料內容不實，則蔡適應應該是向爆料者提出告訴，讓居心不良的惡意爆料人，受到應有的法律制裁，這才是遏止誹謗抹黑的根本之道，同時透過司法證明爆料內容並非事實，還蔡適應和他辦公室同仁的清白，反而不應該把司法當工具，只想一昧地脅迫有疑問的人噤聲。

據媒體爆料，高雄某物流公司指控，立法院一名黃姓立委助理及民進黨中執委涉嫌收賄喬事，收數百萬元，外傳該名助理是蔡適應團隊一員。

消息一出，蔡適應辦公室反駁，媒體查證後稱此事為烏龍爆料，該人士與蔡適應服務團隊無關。他強調，民意代表肩負選民服務工作，不容有心人士惡意抹黑，在此嚴正聲明，如再有散佈不實言論將依法訴究。

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