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學霸女雞頭遭擄刑求！跨國賣淫搶生意　背叛師門內幕曝光

Amy（右）在唐姓男子（左）主持的情色集團陪酒1年後，就把「師父」唐男的經營之道融會貫通，3年前遂自行創業，介台女赴美陪酒。（圖／翻攝畫面）

▲Amy（右）在唐姓男子（左）主持的情色集團陪酒1年後，就把「師父」唐男的經營之道融會貫通，3年前遂自行創業，介台女赴美陪酒。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

刑事局日前破獲跨國賣淫集團逮捕集團林姓女首腦（Amy，31歲），外貌美豔的Amy，求學時堪稱「學霸」，畢業後為了快速致富，加入唐姓男子（唐男）的情色集團，短短1年就學會「師父」的經營竅門另立「門戶」，開創自己的情色帝國，和「師父」唐男搶生意，唐男獲悉大為光火，打算給她1個教訓，找人「設局」將Amy和其男友小希誘出後，凌虐毒打到噴血，最後遭逼簽「賠償」本票後才獲釋。2人報警後，幹員也火速逮捕唐男及其多位小弟。

2018年間，唐男教唆1名小弟發LINE給Amy，謊稱「有優質美眉可介紹赴美」，Amy和其男友「小希」於是前往台北市中山區1家KTV包廂「看貨」。2人進入包廂不久，唐男就帶著5個小弟怒氣沖沖現身，逼迫2人下跪，接著下令小弟輪番上陣狠賞巴掌，即使2人嘴巴流血、不斷哀號求饒，唐男等人都未停手。

Amy（左）與男友小希（右）均出身於唐男的情色集團，當兩人出來自立門戶後，慘遭「師父」設局凌虐，還要「賠償」百萬。（圖／翻攝畫面）

▲Amy（左）與男友小希（右）均出身於唐男的情色集團，當兩人出來自立門戶後，慘遭「師父」設局凌虐，還要「賠償」百萬。

本刊調查，唐男後來向Amy表示，「妳自立門戶必須賠償我的損失，算1百萬元就好，不然今天別想離開！」眼見Amy不願妥協，眾人又繼續對小希「用刑」，Amy看見男友被打到快沒氣，才哭著點頭答應。

唐男隨即拿出1張寫好「我林XX因跳線，造成唐XX損失，自願償還轉帳給他」的文件，要求Amy簽名並以手機錄影「存證」。據悉，Amy當天除了透過手機銀行App，轉帳20多萬元給唐男，另外還簽了2張面額共30萬元的本票。

Amy和小希獲釋後，馬上向台北市中山警分局報案，警方循線逮捕唐男等人移送後，去年一審宣判，依恐嚇取財罪分別判6個月到8個月徒刑，並截斷唐男的美國情色生意。

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