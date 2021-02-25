　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罹病住院保險拒理賠　殉職情報員弟提告獲賠209萬

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲顏男因姊姊赴陸當情報員，在台引發精神疾病住院，不料投保的遠雄竟拒絕理賠，北院判遠雄應賠209萬餘元。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

顏姓男子因姊姊40多年前被派到大陸從事情報工作，日前因失聯經國防部宣告死亡、入祀忠烈祠，多方奔走尋求真相，還曾在檢方因情緒激動、打破公務機關壓克力板判賠；另外，他於2019年1月至10月間曾因病住院，不料投保的遠雄公司，拒絕理賠其中163天的保險金，北院日前判遠雄應理賠209萬2000元。

顏男表示，他2010年向遠雄購買20年期壽險，另附加醫療險，2012年間因罹病，經醫師診斷需住院治療，共180天，顏男曾向遠雄請領前17天的理賠遭拒，經申訴才獲賠，而因遠雄拒絕理賠剩下163天的保險金，提告求償209萬2000元。

遠雄主張，顏男沒有住院必要，且他也只有白天在院，不符理賠中「住院」的定義，另外，顏男投保前狀況就已不穩定，這樣「帶病投保」的狀況，保險公司不須負擔理賠責任。

法院認為，顏男購買的醫療險附約，其中對於「住院」的定義，已於先前的判決中確定「日間住院」也算住院，且其中也認定顏男並非「帶病投保」，認定遠雄應理賠顏男住院的保險金，判賠209萬2000元。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
101不見了！雙北桃園霧茫茫一片　空氣髒爆亮紅燈
綿羊落跑5年！　沒剃毛驚變一顆「大毛球」
莎莎罕見放閃13年男友！　正面合照超甜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻曝醫師夫「愛嫖妓、性騷護理師」！崩潰求離婚…他吐真實心聲

台南安平連續殺人案　「蝦米」等3嫌裁定羈押禁見

一直判無罪！浩鼎內線交易案　高檢署不上訴而無罪確定

罹病住院保險拒理賠　殉職情報員弟提告獲賠209萬

竹北市農會選舉候選人夫妻涉買票　贈129元衛生紙+炊粉被抓包

女大生除夕夜「坐橋墩護欄」被救下　家屬：她被同學排擠

亂刀砍殺再吻屍　台大宅王情殺案重判無期徒刑定讞

隆乳悲劇「女人樣沒了」！前駐奧代表夫害7女病變　二審判決出爐

北市自助餐店起火「竄黑煙」　迷糊闆娘返家驚：忘了在煎蛋

北市圖書館驚見灰帽「露鳥客」　1日掏2次嚇壞正妹...代價出爐！

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

孫其君幫李國毅救火..自己反遭殃　記者狂問「分手郭雪芙？」逼瘋他XD

人妻曝醫師夫「愛嫖妓、性騷護理師」！崩潰求離婚…他吐真實心聲

台南安平連續殺人案　「蝦米」等3嫌裁定羈押禁見

一直判無罪！浩鼎內線交易案　高檢署不上訴而無罪確定

罹病住院保險拒理賠　殉職情報員弟提告獲賠209萬

竹北市農會選舉候選人夫妻涉買票　贈129元衛生紙+炊粉被抓包

女大生除夕夜「坐橋墩護欄」被救下　家屬：她被同學排擠

亂刀砍殺再吻屍　台大宅王情殺案重判無期徒刑定讞

隆乳悲劇「女人樣沒了」！前駐奧代表夫害7女病變　二審判決出爐

北市自助餐店起火「竄黑煙」　迷糊闆娘返家驚：忘了在煎蛋

北市圖書館驚見灰帽「露鳥客」　1日掏2次嚇壞正妹...代價出爐！

美國新世代郵務車「右駕」更便利　垂直大前擋設計視野超清晰

谷歌將推首款Pixel折疊機！傳配置7.6吋螢幕　最快年底發布

疫情推動產業轉型　台灣三星：零售、教育、製造業三產業最顯著

余謙同場飆速150　想學王維中的沉穩

愛馬仕前任總監設計UNIQLO童裝　390元入手T恤

買2間房不用1千萬！透天換小宅風　吹進苗栗小鎮

奧會主席盼選手優先打疫苗　體育署：指揮中心已同意列第一順位

頂新魏家出手！2.7億買下自家「頂禾園」　為今年豪宅「開市」

免飛南極！屏東海生館推企鵝餵食秀　體驗零距離接觸超萌企鵝

文具控快收入清單！「可站立」便條紙、小熱狗橡皮擦　每一件都想打包

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

繩索一解開…男遭「採光罩金屬框」壓爆頭亡

新北衛生局女職員輕生　執行長被控性侵獲不起訴

國道擺尾3連撞！一家五口翻5圈哭叫

即／北市工人安裝冷氣室外機！「從5F墜落路面」命危

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

安平3聞人1死1沉寂　網預測他將稱霸

決定一起走…新店情侶陳屍床上腐敗發臭

喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士遭輾爆頭慘亡

獨／台中3噁男益民商圈露屁屁

更多熱門

相關新聞

起來吧間諜們！北韓電台Youtube放神秘影片當暗號

起來吧間諜們！北韓電台Youtube放神秘影片當暗號

北韓（朝鮮）29日在平壤廣播電台的對外宣傳用Youtube頻道，上傳一段長達1分05秒的影片，該影片標題為「0100011001-001」，影片裡的播音原念著一段隨機組成的亂碼與數字，被認為疑似是對潛入南韓的情報員下達指令。

彰化男申請紓困　職業是國家機密

彰化男申請紓困　職業是國家機密

士官違規查機密人事　高檢署起訴

士官違規查機密人事　高檢署起訴

老情報員翁衍慶：王立強說詞違反單線指導

老情報員翁衍慶：王立強說詞違反單線指導

AstonMartin推出007特仕車

AstonMartin推出007特仕車

關鍵字：

遠雄保險情報員

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

福原愛、江宏傑瘋傳離婚！工作人員揭婚變真相

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面