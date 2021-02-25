罹病住院保險拒理賠　殉職情報員弟提告獲賠209萬

▲顏男因姊姊赴陸當情報員，在台引發精神疾病住院，不料投保的遠雄竟拒絕理賠，北院判遠雄應賠209萬餘元。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

顏姓男子因姊姊40多年前被派到大陸從事情報工作，日前因失聯經國防部宣告死亡、入祀忠烈祠，多方奔走尋求真相，還曾在檢方因情緒激動、打破公務機關壓克力板判賠；另外，他於2019年1月至10月間曾因病住院，不料投保的遠雄公司，拒絕理賠其中163天的保險金，北院日前判遠雄應理賠209萬2000元。

顏男表示，他2010年向遠雄購買20年期壽險，另附加醫療險，2012年間因罹病，經醫師診斷需住院治療，共180天，顏男曾向遠雄請領前17天的理賠遭拒，經申訴才獲賠，而因遠雄拒絕理賠剩下163天的保險金，提告求償209萬2000元。

遠雄主張，顏男沒有住院必要，且他也只有白天在院，不符理賠中「住院」的定義，另外，顏男投保前狀況就已不穩定，這樣「帶病投保」的狀況，保險公司不須負擔理賠責任。

法院認為，顏男購買的醫療險附約，其中對於「住院」的定義，已於先前的判決中確定「日間住院」也算住院，且其中也認定顏男並非「帶病投保」，認定遠雄應理賠顏男住院的保險金，判賠209萬2000元。

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