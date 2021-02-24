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社會 社會焦點 保障人權

陽明山看日出遭性侵　150cm女大生「脖子被架刀」猛哭：只想活命

▲陽明山芒草,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名孫姓男子邀女大生小美（化名）到陽明山擎天崗看日出，卻將車開到人煙稀少的竹子湖，以13公分長的蝴蝶刀威脅脫衣褲，性侵得逞。士林地院一審依攜帶凶器強制性交罪，處7年6月徒刑，另竊錄非公開活動及身體隱私部位罪處5月徒刑。案經上訴二審，高等法院今駁回。

孫男去年5月20日開車楊姓友人、小美及兩名女網友夜遊，凌晨陸續將楊男等人送回住處後，邀約小美一起去擎天崗看日出。沒想到，孫男竟將車開往竹子湖，對著小美說「我想來一發」。

小美見狀立刻拒絕，但孫男掏出13公分的蝴蝶刀恐嚇「妳想要屍體倒在路上嗎？」並以蝴蝶刀貼近小美的脖子威脅。小美見狀當場嚇哭，馬上打開車門想逃跑，卻不慎倒，連眼鏡都噴飛遺失，導致近視很深的她完全不知該如何是好。

孫男緩緩下車，將小美拉回車上逼脫衣褲性侵得逞，全程也以手機錄下，結束後才心滿意足地送小美離開。小美脫離孫男後馬上報警驗傷，但孫男否認性侵，辯稱和小美在交往，是小美不滿他錄影才會提告。

▲▼手機▲（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孫男性侵小美時，以手機錄下過程。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小美控訴，她當下只想活命，擔心反抗或咬人反擊都會被孫男用刀傷害，且摔倒時腳也受傷，遺失眼鏡的她根本逃不了。

一審法官認為，小美身高150公分、40公斤，孫男則178公分又持刀，可見體型差距讓小美難以反抗，而孫男竟為了一己私慾，持刀性侵第一次見面的女大生並以手機錄影，犯後未坦承、沒有悔意，加上小美拒絕和解，因此依攜帶凶器強制性交罪，判孫男7年6月徒刑；另竊錄非公開活動及身體隱私部位罪處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

案經上訴，高等法院二審認為一審判決無違誤，因此維持原判決，駁回上訴。

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