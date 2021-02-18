冰霰染白合歡山　台14甲線限小型車加掛雪鍊通行

▲合歡山飄冰霰，武嶺周邊染成一片銀白。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

冷氣團來襲，合歡山武嶺氣溫今晨降至零度以下，因水氣不足只降下冰霰，仍將周邊山壁和道路染成銀白世界，吸引許多民眾驅車上山賞景，但因路面結冰濕滑傳出小車禍，目前仁愛警方已進行交管，車輛須加掛雪鍊才能通行。

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▲合歡山飄冰霰，合歡山變身童話雪屋。（圖／民眾提供）

武嶺周邊今晨6時許氣溫達零下2度，天空飄落冰霰，將林務局松雪樓屋頂和停車場鋪上一層「糖霜」，搭配建物內透出暈黃燈光，猶如童話中的北國雪屋景象，不過白天氣溫回升出太陽，積冰已逐漸消融。

▲冰霰染白合歡山。（圖／民眾提供）

仁愛警分局指出，台14甲線28.9至 32.7公里(昆陽至水晶宮)路段，因路面結冰，從上午七時起限行小型車，且須加掛雪鏈才能通行；現武嶺停車場已滿位，由於路面濕滑，稍早傳出車輛打滑碰撞山壁的意外，所幸人員平安。

▲武嶺周邊台14甲線路面結冰，警方進行交管。（圖／民眾提供）

▲小型車限加掛雪鍊通行，禁行其他車種。（圖／民眾提供）

目前加掛雪鍊管制點設在「台14甲線31.5公里至32.9公里（武嶺至松雪樓）」路段，禁止機慢車（含大型重型機車）、乙類大客車，以及3.5公噸以上大小貨車通行。