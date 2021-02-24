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可以串連手機與手錶　三星將在3月推AR智慧眼鏡？

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子清晨發出邀請函，進一步以宣傳影片預告將在美國時間 3 月 2 日舉辦名為「Unbox & Discover」的線上發表會，但就在前一天，推特有人接連以兩支疑似三星官方影片，爆料三星可能會正式發表智慧眼鏡”Samsung AR Glasses"，或許這場發表會，除了電視產品之外，這款智慧眼鏡可望正式亮相。

時間回到四天前，也就是上週末，台灣三星官方釋出一張「Unbox & Discover」官方邀請函圖片，預告將於台灣時間3月2日晚間11點在三星新聞中心和官網進行線上發表會，分享「創新產品」如何透過頂尖科技、精美設計及強悍的合作關係，以達重新定義電視角色的願景。

三星原廠則是在清晨進一步釋出官方預告，將產品定位在「電視」，一開始可以看到一個小孩從新款QLED電視裡頭看到一個巨大的長方體紙箱，垂落在世界各地並且對人們露出微笑，接下來可以看到人們跟紙箱說 Hellow、自拍等等，如果換個角度來看，如果這紙箱裡頭本身就是個人呢？那麼外在的景色，其實就是 AR 眼鏡投射出來的。

如此一來，那就符合最近三星被洩漏的兩支跟三星AR眼鏡有關的影片，其中一支影片是為了宣傳“Samsung Glasses Lite”，其外觀跟 CES 2020 曝光的概念眼鏡差不多，不過在概念上本身就是一款可以串連手機、手錶的智慧眼鏡，並且藉由三星的顯示技術，讓人眼就可以看到擴增實境內容，不管是躺著看電影，還是來場視訊會議，又或者在操控無人機觀看無人機視野。

第二支影片說明了這款產品不僅結合了三星行動技術，更聰明的融入了3D影像解決方案，所以人們可以透過配戴 Samsung AR 來一場實境會議，透過會議結合身體手勢來討論建築模型，如果該模組確認成功，未來將可望解決整個商務通勤問題、甚至進而結合行動支付，顛覆電商購物市場。

這兩支影片並非三星官方公佈，只是「看起來很像」是真的，既然是宣傳影片，而且定名為“Lite"，那就可能是已經解決部分人們需求，而且到達可以上市的階段，記者比較期待的是該場記者會除了發表新一代電視產品線與顯示技術之外，同步公開智慧眼鏡跟全新的操作介面，實際情況為何，3 月 2 日，就會分曉。

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