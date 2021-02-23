愛你才唸你！5星座交往後「越來越囉嗦」　受害網友哭：我家全中

▲你也常被另一半唸到煩得受不了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶交往期間，總為了茶米油鹽醬醋茶引發小爭執，或是看不慣對方一個小舉動就開口劈哩啪啦唸不停，讓人耳根子一整天難以清淨，而你也正處在這樣的水深火熱中嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析5個星座只要一談起戀愛就會「變得好囉嗦」，你的另一半上榜了嗎？有受害網友哀號：「我家全中！」

安德魯剖析墜入愛河後就會越來越囉嗦的5大星座（除了參考太陽外，還得看自己的上升及金星）：

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1.處女座

堪稱日常生活中的小偵探！處女座擅長看到一個小細節後，就能推測後續如何發展，對於許多事情都有意見，因為他的眼光看得遠、想得多，總會苦口婆心提醒另一半。越是他在乎、重視的人，就會變得越囉嗦，平時就愛講些大道理，給你滿滿的心靈雞湯，讓你毫無反駁之力；他還很會打時間戰，囉嗦到底直到你認同他的說法為止。

2.巨蟹座

巨蟹本身非常在意細節，總能安排好自己的所有事物，打理好自己，不令人替他操心。同樣的對於自己所愛的人也會特別囉嗦，但都是出於關心，想讓另一半變得更好，然而只要一囉嗦常一發不可收拾，還會翻舊帳、炒冷飯讓人受不了。原以為一下子就結束，但巨蟹不會善罷干休，總會講到你真的聽進去，行動上有所改變才會放手。若你對巨蟹的囉嗦不領情，可是會讓他很受傷的，因此要懂得這樣的苦心。

3.金牛座

對於自己在意的人，金牛的嘴彷彿有個開關，平時忍著不說，開關一開囉嗦停不了。希望在戀愛中的彼此能共好的金牛，希望能帶領另一半成為更好的人，因此對於生活中的小細節只要看不順眼，就會開始囉哩八縮，直到你修正為止。特別是他認定是對的事情，會開始鑽牛角尖、變得固執，此時就別再和他爭了。

一方面是你永遠贏不了金牛座的堅持，另一方面是他在追求「共好」的過程中也會思考如何讓自己變得更好，雖然速度比較慢，但他除了要求伴侶外，也會要求自己。

4.天秤座

別看天秤座平時人很好，在感情中他愛講大道理，也容易小題大作，只要看不順眼的事，就開始雞蛋裡挑骨頭。談戀愛時天秤變得很雞婆，進入交往階段後，對方的大小事都要插一手，總愛以理服人，但反而成為倆人的矛盾與爭執來源，有時因為自己得理不饒人，引發更多爭吵。

5.摩羯座

對於重要的人，摩羯座會發揮超強技能－神奇的記憶力，你提到的任何一句話，都會深深刻在他心裡，看似不起眼的小事都會記得一清二楚，這是他愛你的方式。摩羯愛一個人容易成為典型的「爸媽類型」，照顧著你的日常起居，替你瞻前顧後，但事實上他骨子裡是個毛躁小伙子，極力想完成一件事，當下囉嗦的個性就會顯露出來。當碰到兩人觀點不同，且又是摩羯擅長的領域，他就會發揮說服人的功力，直到你認同為止。