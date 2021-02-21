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300年長13cm！雪山翠池千年玉山圓柏樹現燒焦火堆　他：不配上山

▲▼翠池千年玉山圓柏樹下驚見燒焦火堆。（圖／網友吳峻德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲翠池千年玉山圓柏樹下出現燒焦堆石，雪霸國家公園管理處研判是山友取暖後遺留。（圖／網友吳峻德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳妙津／綜合報導

雪霸國家公園雪山翠池周邊有全台面積最大的玉山圓柏喬木純林，還有不少棵的樹齡都已超過千年，不過保育志工吳峻德近日卻在樹根發現火燒痕跡，讓他心痛表示，明明國家公園內都已禁止生火，卻仍有人不守規定，萬一引起山林火災不僅將耗費大量人力及物資搶救，也很可能讓千年林木陷入浩劫，怵目驚心的照片也讓網友紛紛留言痛批「不尊重山林的人不配上山」。

吳峻德去年1月24日在雪山翠池服勤時，發現玉山圓柏森林邊緣山友遺留的生火痕跡，沒想到事隔約1年後，10日上山服勤，又看到千年圓柏根部有生火的焦黑堆石遺留，連忙清理復原現場，並在臉書社團沉痛分享圓柏林的慘況，盼為千年圓柏發聲。

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▲▼翠池千年玉山圓柏樹下驚見燒焦火堆。（圖／網友吳峻德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲志工移開堆石，清理餘燼。（圖／網友吳峻德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

他心痛表示，「國家公園內禁止生火已明文規定，建議林務局設置檢舉機制高額獎金，每每看到森林大火投入搶救人力與飛機，在在都是社會成本，更是百年、千年珍貴林木的浩劫，人生不過數十年怎麼可以如此自私呢？」

貼文一出立刻引發網友討論，許多人贊成檢舉重罰揪出違規生火的山友，也有人認為可以加上紅外線動作攝影機監控，「那種人不配登山」、「希望他早日下山，但是從此之後不要再登山！」、「開放山林後帶來的只有山林浩劫⋯」、「不知何以言，禽獸不如」、「偷升火不能滾遠一點嗎」、「唉……無言」。

▲▼翠池千年玉山圓柏樹下驚見燒焦火堆。（圖／網友吳峻德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現場恢復後仍依稀可見些微焦痕。（圖／網友吳峻德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

據《聯合新聞網》報導，雪霸處副處長林文和表示，燒痕很可能是山友取暖後所留，但恐有引發森林大火之虞，園區內在2018、2020年都各有1件因民眾檢舉查獲案例，均罰款3000元，如果未經許可在森林引火，依森林法最高可處60萬元罰鍰，另外，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高到100萬元。

翠池周圍玉山圓柏林面積約有90公頃，更是全台面積最大的珍貴純林。保育志工吳峻德受本報訪問後表示，玉山圓柏生長樹徑13公分就需要300年，而照片中的玉山圓柏已是千年以上，珍貴異常，加上翠池也是大安溪源頭水源，擅自引火可能汙染水源，盼山友能自律、互相勸說，愛護自然山林。

 

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