緬甸軍警開槍鎮壓民眾釀至少2死　新加坡：不可原諒行為

▲緬甸反政變示威人群持續上街頭抗議，遭軍方開槍鎮壓。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電

緬甸軍警昨天突襲瓦城的反政變示威人群，造成至少2人死亡。新加坡外交部表示，向手無寸鐵民眾使用致命武器是「不可原諒」行為，呼籲緬甸當局防止進一步發生暴力和流血事件。

外電報導，緬甸軍警突襲瓦城一座造船廠的反政變示威人群，結果出現暴力場面，軍警對抗議群眾發射實彈和橡膠子彈，造成至少2人死亡。

針對緬甸情勢，新加坡外交部一名發言人昨晚回應表示，向手無寸鐵人民使用致命武器是「不可原諒」（inexcusable）行為，並強烈呼籲緬甸軍警克制，避免造成更多傷亡，且應立即採取行動緩和情勢、恢復平靜。

發言人表示，緬甸當局必須防止進一步發生暴力與流血事件，同時也呼籲相關各方應藉由對話尋求政治解方，以達成全國和解，包括讓緬甸回到民主轉型道路上。若緬甸情勢持續惡化，將為緬甸及區域帶來嚴重後果。

此外，新加坡外交部也呼籲，在緬甸的新加坡人盡可能待在室內，避免前往發生抗議的地區。

緬甸自1日發生軍事政變以來，若干城鎮都有反對軍方政變的民眾上街抗議，要求終止軍事統治、釋放民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人士。

新加坡是緬甸最大投資國，據星媒報導，截至去年底，累積投資金額為240億美元（約新台幣6718億元）。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，緬甸局勢不穩恐讓讓新加坡改變在當地的投資。