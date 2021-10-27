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陸公布第三季「最缺工」職業　房地產經紀人跌出

▲▼2009年10月23日，杭州，浙江省第十六屆房地產博覽會開幕。房博會浙江世貿中心會場。房地產,物業，置業，排屋，別墅，商品房，寫字樓，商舖，二手房，樓房，樓市，房貸。（圖／CFP）

▲房地產經紀人跌出「最缺工」排行榜。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸人力資源和社會保障部（人社部）27日公布2021年第三季「最缺工」的100個職業排行，前十名為營銷員、餐廳服務員、商品營業員、保安員（保全人員）、快遞員、家政服務員、保潔員（清潔人員）、市場營銷專業人員、焊工、客戶服務管理員。

人社部表示，與第二季相比，本季招聘需求和求職人數環比均有降低，招聘需求人數從上季153.8萬人減少至111.4萬人；求職人數從上季51.7萬人減少至41.8萬人；缺口數從上季102.1萬人降至69.6萬人，市場供求關係得到緩解。

人社部指出，社會生產服務和生活服務人員、生產製造及有關人員兩個大類職業需求保持旺盛勢頭，從100個職業分布看，有74個屬於上述兩大類職業，占主體地位；快件處理員、網約配送員、後勤管理員等生活服務類職業排位也明顯上升，保育師、美髮師新進排行。

人社部提到，新進排行的24個職業中，有17個與製造業相關，如工業機器人系統操作員、真空電子器件零件製造及裝調工等。

此外，人社部還說，排行前十職業保持基本穩定，本期焊工、客戶服務管理員進入前十，房地產經紀人、儀器儀表製造工退出前十。

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