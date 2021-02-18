舊制退休金忘了領！60歲老翁突然領到138萬大紅包

▲勞工局將啟動「勞退舊制專戶大清查」。（圖／新北市勞工局）

記者羅婉庭／新北報導

不少勞工不清楚相關規定，未領回舊制退休金，光是新北市就有1萬8000多個勞退專戶，其中有8000餘戶已無僱有舊制勞工，勞工局將啟動「勞退舊制專戶大清查」，確保舊制勞工都能領到退休金；就有一名60歲老翁在退休3年後，順利領回138萬退休金。

60歲的阿興(化名)去年離開服務了16年的公司，卻不知離職時已經符合勞基法退休條件，可以向公司申請舊制退休金。直到公司以無僱用舊制員工申請領回勞工退休準備金專戶餘款時，經勞工局審核發現雇主未給付阿興退休金，在提醒雇主相關規定後，順利協助阿興領到138萬元退休金。

另外，小陳及小劉2人任職於泰山區某水電行，分別於104年及105年退休時已符合勞基法退休條件(年資皆為23年，年齡59歲)，2人以為退休只可領勞保老年年金，未向雇主申請勞退舊制退休金。

於108年雇主申請勞退舊制專戶註銷及領回餘款時，經勞工局發現提醒後雇主表示因不諳法令規定而未給付2人退休金，最後共給付2人194萬元後，順利註銷專戶並領回餘款。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞基法第53條規定勞工在同一事業單位工作年資達25年，或年資達15年且年滿55歲，或達10年且年滿60歲，即可向雇主申請退休。另依規定舊制退休金的請求時效為5年，勞工若發現自己離職時已達到退休條件，雇主卻未給付退休金，應儘速向雇主提出申請，以免逾請求時效。



陳瑞嘉進一步說明，如果勞工在94年7月1日到99年6月30日期間選擇勞退新制並保留舊制工作年資，也可在符合退休條件時向雇主申請舊制退休金。

此外，陳瑞嘉說，事業單位必須在所有舊制勞工離職或退休後，才可申請領回勞工退休準備金專戶餘款，如經勞工局審核發現尚有給付舊制退休金義務時，則會要求雇主足額給付後才可領回，藉此保障勞工權益。108年勞工局透過審查勞工退休準備金領回申請案，已協助勞工追回近千萬元的舊制退休金。



勞工局強調，勞工只要達到勞基法的退休條件申請退休，雇主應依法給付退休金，否則可處30萬到150萬元罰鍰。