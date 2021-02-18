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滾床單永遠濕不了！她崩潰求醫…聽原因才知「是老闆害的」

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲女子想跟丈夫滾床單，私密處卻很難變濕。（示意圖／pixabay）

記者柯振中／綜合報導

隨著年紀的成長，面對的壓力也不同。一名40歲的熟女想與丈夫辦事，卻發現親密行為時，私密處「很難濕」，就連月經的量、天數都變少，求醫之後，才發現這種狀況「竟然與老闆有關」。

婦產科醫師鄭丞傑在東森節目《醫師好辣》中分享，先前曾有名年約40歲的熟女來就診，主訴月經的量、天數都減少，原先一次月經約來5天，如今只剩下3、4天，開始擔心是不是更年期提早到了。

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鄭丞傑聽完以後，懷疑是賀爾蒙開始減少，除此以外，身體一切如常，因此開始詳細詢問生活狀況。原來，熟女在公司裡面擔任中、高階主管，為了競爭公司內部副總的空缺，每天晚上待命，就是為了在第一時間回覆老闆晚間傳的訊息，長久之下壓力變得很大。

▼女子的丈夫時常在夜晚求歡，她卻沒有辦法濕。（示意圖／pixabay）

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

除此之外，熟女的丈夫經常在晚間11點求歡，但因為她心思都擺在回訊息上面，沒有辦法專心，因此就算要發生關係，也「沒有辦法濕」，性生活不美滿。

對此，鄭丞傑則建議，熟女晚間應該將手機關靜音，專心與家人相處，老闆若有傳訊息出來，也要思考解決方案，不必求第一時間回覆。鄭丞傑也說，這種狀況通常是心理因素，不須吃藥治療，若真的想改善，可以攝取一些植物性荷爾蒙。

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