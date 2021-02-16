南港之狼1／持刀強押女學生上公墓性侵　監視器影像太糊險成冷案

▲警方當時依照被害女大生的描述繪製邱姓嫌犯圖像。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

南港之狼邱富南，2007年6月酒後當街脫衣，持刀將1名未成年、剛從美髮廳下班的女學生強押上車，載到山上公墓旁性侵得逞，離開時還囂張的要沒穿內褲的女學生騎車，自己則在後座持刀抵住女學生下山。

警方獲悉後展開調查，先透過模糊的車牌影像、車型掌握犯案車輛，後來再比對出嫌犯身形以及現場採集與嫌犯所抽香菸相符，確定南港之狼就是邱富南，最後在邱男上班的洗衣店埋伏逮人。

時任承辦警員表示，當時因為監視器不足，畫質也不高，所拍下的嫌犯車牌模糊，僅知嫌犯將女學生性侵後丟包回原地，最後逃往深坑、石碇一帶消失無蹤。

▲邱姓男子酒後當街脫衣，持刀強押被害女學生到公墓性侵。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方因為攝影機模糊，車牌中間有多個英文字母、數字拍不清楚，只能透過車牌解析，發現新竹以北有多達5千多台機車比對類似，再度過濾車色以及車款，濃縮到2千多台，但仍是大海撈針，只能靠被害女學生的描述繪製圖像，發給里長、地方住戶指認，但全部都沒見過女學生所描述的嫌犯，甚至一度成為冷案，最後警方只能採集案發現場跡證比對。

另據女學生描述，嫌犯左腿有受傷，走路一拐一拐的，且有吃檳榔習慣，腰部有刺青，最後鎖定曾於1998年在國父紀念館附近向情侶抽「戀愛稅」的邱姓嫌犯涉案。

警方到邱嫌工作的洗衣店埋伏，最後在洗衣店外發現邱男有抽菸、吃檳榔，隨即比對香菸品牌，確定嫌犯後逮人，但邱嫌原本不吐實，經過指認才坦承犯罪，表示因酒後性衝動才強押女學生上公墓性侵。

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