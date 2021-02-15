狗牙卡在頭上！她遭鬥牛犬「拖行撕咬」險死　伸手一摸超崩潰

▲英國一名女子在公園遛狗，竟遭他人飼養的美國鬥牛犬攻擊撕咬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國亞伯丁郡（Aberdeen）發生一起駭人事件。37歲的琳西（Lynsey Casson）到公園遛狗時，竟遭他人飼養的美國鬥牛犬攻擊，被咬住頭髮在地上拖行，頭部、手臂與雙腳嚴重受傷。她為此開刀治療並住院3天，但離開醫院後，才發現惡犬的一部分牙齒卡在自己頭上。

Metro、《晚間快報》報導，本案發生於去年6月25日。琳西發現鬥牛犬試圖攻擊自己的狗狗，挺身擋住，卻因此遭到攻擊，嚇得尖叫求助，一度以為自己即將死亡。她指控，鬥牛犬的「飼主什麼都沒有做，只是站在那裡，因為她怕被咬」，「我出院好幾天後才發現，那隻狗的一部分牙齒嵌入我的頭部。」

Woman jailed after horror dog attack left neighbour with tooth embedded in her head https://t.co/n3r5n3xfof pic.twitter.com/WPNg54z5u9 — Evening Express (@EveningExpress) February 10, 2021

根據法庭文件，42歲的戴娜（Dana Mullen）只是替女兒照顧寵物，並非飼主。但是，她直接把狗狗放在公園裡自由活動、「做自己的事」，轉身回到屋內拿打火機，疏忽照顧之責，才會釀成意外。

黛娜目前仍在拘留中，透過視訊方式出庭時，承認未能妥善照顧危險犬隻，造成受害女子頭部與身體遭到反覆啃咬，受傷並永久毀容。她因此案被判處9個月有期徒刑，又因另一項襲擊搶劫罪名被判處15個月有期徒刑。另外，那隻美國鬥牛犬已經遭到安樂死。

琳西表示，她很開心看見戴娜坐牢，但仍感覺不公平，呼籲制定更多飼養犬隻相關法規，「我將永遠殘疾，而她只被判9個月。我現在需要大量藥物治療，正在接受創傷後壓力症候群（PTSD）的心理諮商……我沒有做錯任何事情，卻在身體與精神上留下永久創傷」。

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