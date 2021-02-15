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還不嗑爆！實測麥當勞「5大隱藏版吃法」　激推蛋捲冰淇淋沾蕃茄醬

▲▼麥當勞隱藏版美食吃法攻略。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞5大創意吃法實測。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

不要再只會蕃茄醬加砂糖、薯條沾冰炫風了！網路上流傳著不少麥當勞各種隱藏版吃法，總是讓人忍不住想試試，《ETtoday東森新聞雲》就來實測網友激推的「5大創意吃法」，包括韓式炸雞、可爾必思通通在麥當勞就能簡單吃到，還有超狂的蕃茄醬蛋捲冰淇淋，絕對是出乎意料的絕妙口感。

▲▼麥當勞隱藏版美食吃法攻略。（圖／記者蕭筠攝）

▲勁辣雞翅搭配蕃茄醬與砂糖組合彷彿韓式炸雞的口感。

●勁辣雞翅+番茄醬+砂糖
吃膩了原味炸雞沒關係，簡單版韓式炸雞麥當勞也吃得到，點上一份勁辣香雞翅再沾上蕃茄醬加砂糖包的醬料後，大口咬下，酸甜滋味還有勁辣口感超混搭，真的就像在吃韓式炸雞一般，嘴巴完全停不下來。

▲▼麥當勞隱藏版美食吃法攻略。（圖／記者蕭筠攝）

▲去鹽薯條放進蘋果派中增添豐富口感。

●去鹽薯條+蘋果派
來麥當勞光是吃薯條實在是太不過癮了，這時候點上一個熱騰騰的蘋果派，豪邁的用手剝成兩半後，直接將去鹽薯條塞進蘋果派中，增添豐富口感，還能中和單吃蘋果餡的甜膩感。

▲▼麥當勞隱藏版美食吃法攻略。（圖／記者蕭筠攝）

▲雪碧加進奶精球後變身可爾必思。

●雪碧+奶精球
吃炸雞就是要配碳酸飲料，雪碧加入奶油球竟然變身可爾必思了，這個創意喝法可是已經流傳多年，打開飲料杯後加入2個奶精球，接著攪拌到出現泡泡，立刻喝下竟然有可爾必思的口感，神奇又好喝。

▲▼麥當勞隱藏版美食吃法攻略。（圖／記者蕭筠攝）

▲奶味較重的西式濃湯麥當勞也喝得到。

●玉米濃湯+奶精球+胡椒
就喜歡奶味重的西式濃湯怎麼辦？麥當勞的玉米濃湯也能滿足你，在濃湯當中放進奶精球、胡椒後拌一拌，一口喝就能吃到奶香十足的濃湯風味了，喜歡濃郁的也能多加點奶精球。

▲▼麥當勞隱藏版美食吃法攻略。（圖／記者蕭筠攝）

▲蛋捲冰淇淋與蕃茄醬的組合必吃。

●蛋捲冰淇淋+蕃茄醬
最後登場的「蛋捲冰淇淋+蕃茄醬」絕對要試試看，將蕃茄醬沾在蛋捲冰淇淋上，舔上一口竟然秒變梅子口味的冰淇淋，酸甜滋味可是讓人一口接一口呢。

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