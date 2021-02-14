男友越來越少那個…閨蜜勸早點睡　她解開手機密碼結局神展開！

▲女子跑去跟前男友睡，再跑去跟前男友的好哥們睡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子近期發現，男友越來越少跟她發生親密關係，連手機屏幕密碼都改了，她直覺有鬼，跟閨蜜討論，閨蜜則勸她別想太多並早點去睡覺…後來女子說「啊！有一個密碼好像還沒試過」接著輸入一串關鍵數字…竟成功打開了男友的手機！她火大滑閱，果真發現閨蜜跟男友偷情的影像，打出144字嗆爆昔日好姐妹。

據了解，女子（化名花花）跟閨蜜情同姐妹，多年來互相分享心情，甚至當閨蜜偷偷跑去跟前男友「壞壞」，花花還力挺、隱瞞閨蜜的另一半，結果這次憑著直覺，輸入跟閨蜜相關的數字，成功解開男友的手機屏幕密碼，更發現男友跟閨蜜亂搞的影像，她情何以堪，理智線全斷，不停的對好姊妹發火。

花花火大嗆說，「你X媽的死臭婊！當妳這麼多年好姐妹，對妳像親妹一樣疼，就該猜到是妳，X！勾引我男人是不是很爽？上次妳偷回去找前男友，我真不該幫妳瞞妳男人，結果這次妳劈我的男人！我剛已經把妳們的精彩影片傳給妳男人了，他不會原諒妳了，妳去X吧！喔！還有妳那位深情的前男友，看到哥們睡自己前女友應該也很HIGH吧，早該知道妳是個X貨，早點好好睡一覺吧～」

被嗆翻的閨蜜也不想裝了，直接回嗆三字經…雙方從此撕破臉；此外，這位閨蜜的前男友，跟花花的現任男友是好哥們，這下還成為「婊兄弟」了。