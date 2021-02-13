拜仁慕尼黑臉書賀年現「青天白日滿地紅」：第三方公司操作失誤

▲德甲足球隊拜仁慕尼黑（FC Bayern München）官方臉書出現青天白日滿地紅國旗。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

德甲足球隊拜仁慕尼黑（FC Bayern München）昨（12）日在官方臉書以多國語言向亞洲華人祝賀新年。不過，眼尖的網友發現，簡體中文「新年快樂」的貼文後方，竟然是青天白日滿地紅的中華民國國旗，而非中國大陸的五星旗，引起外界關注。

▲德甲足球隊拜仁慕尼黑在華人世界擁有眾多粉絲 。（圖／達志影像／美聯社）

《環球網》報導，這條貼文很快從拜仁慕尼黑官方臉書帳號上「消失」。拜仁慕尼黑俱樂部今（13）日表示，拜仁慕尼黑俱樂部立即意識到這是一個非常嚴重且不可接受的錯誤，並第一時間刪除貼文。

拜仁慕尼黑於12日晚陸續在官方臉書上發表多則貼文，向泰國、新加坡、馬來西亞等多個亞洲國家的華人獻上新年快樂的祝福，並在不同語種的文字後面加上該國國旗，不過卻少了擁有最大華人球迷市場的中國大陸。

事實上，拜仁慕尼黑官方臉書的確有發出簡體中文版的「新年快樂」賀詞，不過，後面卻搭上了「青天白日滿地紅」的國旗，引起大陸網友在留言串上抗議。隨後，拜仁慕尼黑官方迅速撤下該篇貼文，直至13日才透過公關發出澄清說明。

▲德甲勁旅拜仁慕尼黑2019年也曾將大陸五星旗誤植為青天白日滿地紅國旗。（圖／翻攝環球網）

拜仁慕尼黑俱樂部表示，發現問題後，俱樂部立即意識到這是一個非常嚴重且不可接受的錯誤，並第一時間刪除貼文，「拜仁臉書帳號由第三方公司負責運作，雖恭賀農歷新年貼文發佈的海報圖片由拜仁確認定稿，但後續文案則是由第三方負責，由於後者失誤操作，導致在給中國大陸球迷拜年時，用錯了國旗。」